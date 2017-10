Suomen kannattaa toivoa ja edistää rauhaa Itämerellä - vaikka konflikti ei koskisi meitä, talous sukeltaisi

Tässäpä yksi esimerkki siitä kuinka tärkeää varsinkin Suomelle on säilyttää hyvät suhteet kaikkiin naapureihinsa. Sotaa kaipaavien NATO:a havittelevienkin kannattaisi lukea tämäkin artikkeli tarkasti ja miettiä mitä seurauksia liitoutumisesta Suomelle saattaisi olla. Turvaa haluavat kaikki, mutta millä kustannuksilla sitä kannattaa hankkia. On täysin selvää että Suomi pärjää kaikkein parhaiten puolueettomana kuten tähänkin asti. Eri mieltä olevat voivat tutkia esimerkiksi EU:n tähänastista hyötyjä nimenomaan Suomen kannalta. Suomi saa koko ajan takkiin eri toiminnoista vaikka taloutemme yrittääkin noista. Jostakin syystä taloutemme nousu on vain silmänlumetta. Tarvittaisiin todelliset asiantuntijat johtamaan ja politiikka pitäisi laittaa jäihin joksikin aikaa. Politiikka on vain puolueiden välistä räkyttämistä, jolla ei ole järkiperäisen asioista päättämisen kanssa mitään tekemistä.