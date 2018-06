Suomen hävittäjäkandidaatit ilmassa Tikkakoskella – näin lentäjät kuvailevat koneitaan

Suomen seuraava monitoimihävittäjä valitaan kolmen vuoden päästä, joten konekandidaattien valmistajille Tikkakosken lentonäytös oli tärkeä markkinointitilaisuus.

Paikalla olivat kaikki viisi valmistajaa, ja ilmassa nähtiin koneista neljä. Saab tosin esiintyi Gripenin vanhemmalla versiolla. Lockheed Martinin F-35 ei vielä Suomeen ehtinyt, mutta eiköhän tämäkin puute korjaannu, kun ratkaisu lähestyy entisestään.

Kysyimme kaikkien konetyyppien lentäjiltä, minkälaisia työkaluja Suomelle tarjotaan.

Lockheed Martin F-35 Lightning

Yhdysvaltalainen yksimoottorinen monitoimihävittäjä, palveluskäytössä vuodesta 2016. Tähän mennessä koneita on toimitettu noin 300 kappaletta, ja valmistusmäärän on tarkoitus nousta yli 3000:n. Kone on käytössä tai tulossa käyttöön kahdessatoista maassa.

Pituus 15,7 m (F-35A)

Korkeus 4,38 m

Siipien kärkiväli 10,7 m

Tyhjäpaino 13 300 kg

Sisäinen polttoainekuorma 8 278 kg

Suurin asekuorma 8 160 kg

Suurin lentoonlähtöpaino 32 000 kg

Huippunopeus (täydellä sisäisellä asekuormalla) Mach 1,6 (n. 1 750 km/h)

Lockheed Martin esitteli F-35-hävittäjän Tikkakosken lentonäytöksessä.

Boeing F/A-18 Super Hornet

Yhdysvaltalainen kaksimoottorinen monitoimihävittäjä, palveluskäytössä vuodesta 2001. Se on edeltäjäänsä F/A-18 Hornetia suurempi ja modernimpi lentokone.

Super Hornetia on valmistettu yli 600 kappaletta Yhdysvalloille ja Kanadalle. Se on tulossa käyttöön myös Kuwaitissa, ja Boeing etsii aktiivisesti uusia markkinoita muualtakin kuin Suomesta. Tikkakosken lentonäytöksessä esiintyi koneen elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettu G-versio, "Growler". Sekin on tarjolla Suomelle

Pituus (F/A-18E) 18,4 m

Korkeus 4,9 m

Siipien kärkiväli 13,7 m

Tyhjäpaino 14 600 kg

Sisäinen polttoainekuorma 6 780 kg

Suurin lentoonlähtöpaino 29 900 kg

Huippunopeus Mach 1,6 (n. 1 750 km/h)

Lakikorkeus taistelulennoilla yli 15 250 m

Boeingin Growler-hävittäjä esiteltiin yleisölle Tikkakosken lentonäytöksessä.

Eurofighter Typhoon

Yhteiseurooppalainen kaksimoottorinen monitoimihävittäjä, palveluskäytössä vuodesta 2004. Koneita on tähän mennessä toimitettu yli 500 kappaletta seitsemään maahan Euroopassa ja Lähi-Idässä.

Pituus 15,97 m

Korkeus 5,9 m

Siipien kärkiväli 10,95 m

Tyhjäpaino 11 000 kg

Sisäinen polttoainekuorma 4 950 kg

Suurin ulkoinen kuorma yli 7 500 kg

Suurin lentoonlähtöpaino 23 400 kg

Huippunopeus Mach 2 (n. 2 200 km/h)

Lakikorkeus yli 16 750 m

Tikkakosken lentonäytöksessä esiteltiin Eurofighterin Typhoon-hävittäjä.

Saab Gripen E

Ruotsalainen yksimoottorinen monitoimihävittäjä, toistaiseksi koelentovaiheessa. Kehitetty aiemmista Gripen-versioista, jotka tulivat (Gripen A) palveluskäyttöön 1997. Ruotsi on tilannut 60 Gripen E:tä ja Brasilia yhteensä 36 yksipaikkaista Gripen E ja Gripen F -versiota.

Tikkakosken lentonäytöksessä esiintyi Gripen C -versio, joka on kooltaan hieman pienempi kuin Gripen E.

Pituus 15,2 m

Siipien kärkiväli 8,6 m

Tyhjäpaino 8 000 kg

Sisäinen polttoainemäärä 3 400 kg

Suurin lentoonlähtöpaino 16 500 kg

Huippunopeus Mach 2 (n. 2 200 km/h)

Lakikorkeus yli 16 000 m

Gripen-hävittäjä esiteltiin yleisölle Tikkakosken lentonäytöksessä.

Dassault Rafale

Ranskalainen kaksimoottorinen monitoimihävittäjä, palveluskäytössä vuodesta 2001. Koneita toimitettu eri versioina vajaat 200 pääosin Ranskalle, mutta myös Egyptille. Tilauksia myös Intialta ja Qatarilta.

Pituus 15,3 m

Siipien kärkiväli 10.90 m

Korkeus 5,3 m

Tyhjäpaino noin 10 000 kg

Sisäinen polttoainemäärä 4 700 kg

Suurin ulkoinen kuorma 9 500 kg

Suurin lentoonlähtöpaino 24 500 kg

Huippunopeus Mach 1,8 (n. 1 950 km/h)

Lakikorkeus 15 250 m