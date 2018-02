Itsenäisyys asioista on vähän liian mustavalkoista mennä äkkiseltään sanomaan mitään kovin jyrkkää . Periaatteessa baskeille kuuluu itsenäisyys.

Olisiko kaikkien pitänyt olla tukematta meitä kun suomi itsenäistyi. Tai Viro.

Miksi Kosovon itsenäisyyttä ollaan tuettu. Kuka sen saa päättää että milloin itsenäisyyttä pitää tukea ja milloin ei?

Tämän konsultin toimet voisi myös tulkita että hän on pyrkinyt pitämään keskustelua yllä kaikkien osapuolten kanssa. Myöskin erottaminen on poliittinen kannanotto Espanjan puolesta.