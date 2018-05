Suomella voi käydä mäihä EU:n aluerahojen jaossa

Mitä jos irtisanottaisiin Komissio kokonaan päätöksenteosta? Siellä kun tuntuu järki vallan puuttuvan kokonaan. Miten esim. ilmastonmuutos voitaisiin ottaa kriteeriksi rahan jakoon? Miten mitataan minkä EU maan ilmasto on muuttunut eniten? Vai nko niin että ilmastonmuutoksella ei tarkoitetakaan sääoloja vaan henkisestä ilmastonmuutosta. Saa enemmän koheesiorahaa jos on suotuisa Komission aivopaukkuja kohtaan. Mitä ihmettä on koheesioraha? Kiltin ja hiljaisen jäsenen kiitosrahako?