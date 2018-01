Suomella ei ole Norjan aikeita kieltää turkistarhausta – eläinten vedensaantiin tulossa uutta

Norjan uusi hallitus on pannut todellakin tuulemaan. Kielsivät turkistarhauksen kokonaan ja sallivat 75% maan susikannan poistamisen. Tähän kun lisätään se, että joulukuussa Norja dekriminalisoi maansa huumeet, niin eihän tuohon voi muuta sanoa kuin että Make Norway Great Again.

Näin se on mukavaa ja helppoa päättää oman maan asioista kun ei kuulu EU:hun. Demokratia on upea asia josta me Suomessa emme enää ole voineet nauttia, mutta lohtua tuo hieman kun voi seurata Norjan upeaa demokratiaa ja itsenäisyyttä.