Suomeen saapuva Japanin pääministeri tapaa pian Sauli Niinistön - Tutkija: tästä keskustellaan

Japanin ja Suomen välinen kaupankäynti tulee nousemaan tulevan valtiovierailun puheenaiheeksi, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Bart Gaens. Tärkeimpänä syynä on, että Japani pääsi päättyvällä viikolla Euroopan unionin kanssa poliittiseen sopuun vapaakauppasopimuksesta.

Sopimus laskee tulleja Japanin ja EU-valtioiden, myös Suomen, väliltä.

Japanin pääministeri Shinzo Abe saapuu Suomeen tänään sunnuntaina, ja maanantaina hänen on määrä tavata tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Gaens uskoo, että vapaakauppasopimuksen ohella valtioiden johtajat keskittyvät myös strategisen kumppanuutensa vaalimiseen, ja tämän työn pohjana on runsas vuosi sitten solmittu julkilausuma.

Gaens arvioi, että maiden väliset suhteet ovat hyvällä tolalla. Samaa todetaan myös molempien maiden virallisissa kannanotoissa.

- Suomen brändi on hyvin vahva Japanissa, ja Japaniin puolestaan suhtaudutaan hyvin myönteisesti Suomessa, Gaens sanoo.



Shinzo Aben Suomen-vierailu on jatkoa Niinistön viime vuoden maaliskuussa tekemälle Japanin-matkalle. Kansainvälisessä politiikassa on usein tapana, että valtiopäämiesten parissa vierailut tehdään pareissa, joissa molemmat päämiehet kyläilevät toistensa maissa.

Aben edellinen Suomi-reissu on yli 30 vuoden takaa, ja edellisen kerran Japanin pääministeri on käynyt maassa vuonna 2006. Abella on viime päivinä kuitenkin pitänyt kiirettä Euroopassa, koska yhtä maailman talousmahtimaata johtava pääministeri osallistui Hampurissa pidettyyn G20-kokoukseen.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan päivän kestävän valtiovierailun puheenaiheina ovat keskinäiset talous- ja politiikka-asiat. Tämän lisäksi esiin voi nousta myös esimerkiksi Korean niemimaan kiristynyt ilmapiiri.

Abe matkustaa Suomeen vaimonsa, rouva Akie Aben kanssa, mutta matkassa on mukana muuta valtuuskuntaa.