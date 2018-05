Syyttäjä vaatii useiden vuosien vankeustuomioita huumejutussa, jossa Suomeen tuotiin erityisen vahvaa kokaiinia Latinalaisesta Amerikasta. Poliisin epäilyn mukaan Suomeen lennätettiin huumetta kaikkiaan yli neljä kiloa, josta poliisi takavarikoi 1,4 kiloa. Kokaiini oli poliisin mukaan tavanomaista vahvempaa. Se saapui Suomeen poikkeuksellisesti ilman välikäsiä.

Tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkavassa pääkäsittelyssä syytettyinä on yhteensä viisi ihmistä. Kaikkia syytetään vähintään yhdestä törkeästä huumausainerikoksesta. Osalla on kontollaan useampia syytenimikkeitä. Epäillyistä kaksi on suomalaisia ja kolme ulkomaalaisia, syyttäjä Perttu Könönen kertoo. Hän vaatii epäillyille 4-11 vuoden vankeustuomioita.

Poliisi kertoi esitutkinnan lopulla, että huumeet tuotiin Suomeen kolmella lentomatkalla. Salakuljetusmatkat lennettiin poliisin mukaan helmikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Huumeet salakuljettiin kehonsisäisesti ja matkalaukkujen rakenteisiin piilotettuina.

Käyttö on lisääntynyt suurissa kaupungeissa

Kokaiinin käyttö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksen mukaan moninkertaistunut Suomessa viiden vuoden aikana. Käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa, mutta kokaiinia löytyy jätevesistä yhä enemmän myös muualla maassa.

Kokaiinin pitoisuudet nousevat jätevesissä viikonloppuisin, mikä kielii siitä, että käyttö painottuu juhlintaan, arvioi THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar STT:lle maaliskuussa.

Lisääntymisestä huolimatta kokaiinin käyttö on Suomessa vähäistä verrattuna Keski- ja Länsi-Eurooppaan. Käyttö on vähäisempää myös verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tämä saattaa Gunnarin mukaan johtua Suomen syrjäisestä sijainnista, joka on pitänyt tarjonnan alhaalla ja hinnat korkealla.

THL on seurannut väestön huumeiden käyttöä jätevesistä systemaattisesti vuodesta 2012 lähtien. Tänä aikana piristävien huumeiden, niin sanottujen stimulanttien, käyttömäärät ovat lisääntyneet Suomessa. Amfetamiini on ollut perinteisesti Suomen käytetyin piriste.

Noin 45 prosenttia Suomen väestöstä kattavassa jätevesitutkimuksessa mitataan huumejäämiä puhdistamattomasta jätevedestä. THL seuraa huumausaineiden pitoisuuksia 14 kaupungin jätevedestä.