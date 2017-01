Suomea kiertävä videotaideteos tuo lehmät julkisten rakennusten seinille myös Oulussa

Jos kävelet pimeän aikaan läpi kaupungin keskustan, ja silmiisi osuu julkisen rakennuksen seinällä kirmaava lauma tuotantoeläimiä, älä ole huolissasi.



Kyse on todennäköisesti vain ympäri Suomea alkuvuodesta kiertävästä videotaideteoksesta, jonka tarkoituksena on tuoda maaseutu kaupunkilaisten arjen keskelle.



– Teos antaa mahdollisuuden pysähtyä miettimään, mitä maaseutumme estetiikalle, elinympäristölle ja tuotanto-olosuhteille on vuosien saatossa tapahtunut, kertoo teoksen tekijä, installaatio- ja mediataiteilija Teemu Lehmusruusu.



Lehmusruusu on kerännyt materiaalinsa 5.5 –nimiseen videotaideteokseensa viideltä eri maa- ja metsätalousyrittäjän tilalta viime vuoden aikana.



Näistä vierailuista muodostui parikymmentä minuuttia pitkä videotaideteos, joka heijastetaan kevättalven aikana 11 suomalaisen kaupungin julkisten rakennusten ulkoseinille vuorokauden pimeimpään aikaan.



Lehmusruusun mielestä ihmisillä on vahva taipumus pitää välitöntä ympäristöään ainoana todellisuutena.



Videoteos avaakin keskelle kaupunkia näkymä jonnekin keskustan ja taajamien ulkopuolelle.



–Teoksen tarkoituksena on tuoda maaseutu mukaan kaupunkitilaan, Lehmusvaara kertoo.



Runollisella kerronnallaan ”5.5” linkittyy myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ruoan tuotannosta, ympäristön saastumisesta ja eläinten olosuhteista.



Lehmusruusu kertoo havahtuneensa maatiloilla siihen, miten suuri muutospaine maa- ja metsätalouden toimijoilla on. Ekologisuuden kysynnän kasvaessa myös tuottajien on reagoitava.



– Tarvitaan ennakkoluulotonta yrittäjyyttä ottaa koppi näistä muutoksista.



Lehmusruusu kertoo tahtoneensa luoda videotaiteen keinoin suomalaisille tilaa hiljentyä eri maaseudun toimijuuksien pariin.



-Ihminen on teoksessa yhdessä osassa. Maaseudulla eletään kuitenkin tiiviissä yhteiselossa myös ympäröivän luonnon, tuotantotilan, eläinten, koneiden ja kasvien kanssa.



Kevättalven aikana Lehmusruusun videotaideteos 5.5 vierailee 11 eri kaupungissa, jotka ovat Hämeenlinnan, Tampere, Seinäjoki, Pori, Turku, Kouvola, Mikkeli, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu.



Teos pysyy jokaisessa kaupungissa viikon ajan.



”5.5” videotaideteos on osa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n 100 –juhlavuotta.