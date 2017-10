Suomalaisyritys herättää autot kosketuksella – nanohiilikalvo säästää auton painoa

Canatun kehittämä ja patentoima nanohiilikalvomateriaali sopii tarkalleen autoteollisuuden nykyisiin kehitystrendeihin. Daimler kiinnostui ensimmäisten joukossa.

Tässä yrityksessä nimi kertoo kaiken. Canatu on lyhenne sanoista carbon nano tube, suomeksi hiilinanoputki. Ja hiilen avulla rohkea suomalainen yritys aikoo valloittaa maailman - tai ainakin hyvän siivun autoteollisuudesta.

- Teemme uniikkituotetta, jollaista muut eivät pysty tarjoamaan. Maineemme on nyt erittäin hyvä, eikä myyntityötä juuri tarvitse tehdä. Meidät on kutsuttu esimerkiksi Daimlerin pääjohtajan Dieter Zetschen juttusille, toimitusjohtaja Juha Kokkonen kertoo.

Canatun päätuote näyttää maallikon silmissä täysin läpinäkyvältä A4-koon tyhjältä piirtoheitinkalvolta. Enpä voisi paljon enemmän väärässä olla.

Autojen ohjaamot ovat jatkossa entistä monimuotoisempia. Canatun joustava ja taipuisa kalvomateriaali tarjoaa muotoilulle yhä enemmän vapauksia.

Nyt kyse ei ole muovista vaan hiilinanonupuista. Materiaali valmistetaan Canatun itse kehittämässä reaktorissa, jossa raaka-aineena käytetään hiiltä sisältäviä kaasuja.

Hiilinanonuput muodostavat reaktorissa aerosolin, josta prosessissa kasvatetaan erityinen nanohiilikalvo rullamuodossa syötettävän muovialustan päälle.

Hiilinanonuput ovat erittäin johtavia, ja siksi niitä tarvitaan alustalla hyvin vähän. Valmis kalvo johtaa sähköä ja lämpöä. Kalvoon painetaan sensorit, jonka jälkeen moduuli voidaan esimerkiksi ruiskupuristaa erittäin kestäväksi rakenteeksi.

Alle millimetrin paksuisen kalvon kautta voidaan siten sormen hipaisuilla ohjata vaikkapa auton valaistusta, istuinsäätöjä, ilmastointia tai muita toimintoja.

Nanohiilikalvon alla ei tarvita mitään perinteisiä mekaanisia kytkimiä. Esimerkiksi auton nykyiset kosketusnäytöt kyettäisiin korvaamaan kalvopäällysteisellä lasi- tai muovi-ikkunalla. Kosketustunto säilyisi kuitenkin samana kuin nykyisissäkin näytöissä.

Juha Kokkonen esittelee vakuudeksi auton äänentoistolaitetta, jossa radioääni säätyy ja kanava vaihtuu pyörittämällä ja vetämällä sormea kalvopäällysteisellä pinnalla. Toisessa "demossa" auton sisävalo syttyy, kirkastuu ja himmenee liikuttamalla sormea valoumpion kalvopinnalla.

Canatu on saanut yhteistyökumppanikseen ranskalaisen autokomponentteja valmistavan Faurecian. Molempien nimikoima Mersun malliovi oli esillä Frankfurtin autonäyttelyssä. Istuinsäädöt toimivat kosketuskomennoilla.

Materiaali voidaan integroida lasin ja muovin lisäksi nahkaan ja erilaisiin tekstiileihin. Esimerkiksi istuinlämmityksen "kytkin" voisi jatkossa löytyä suoraan jokaisen penkin nahka- tai tekstiiliverhoilusta.

- Voimme tehdä upeita ja näyttäviä kolmiulotteisia pintoja, joiden muotoa ei ole rajoitettu kuten nykyisin. Tämä tuo ihan uusia mahdollisuuksia varsinkin itseohjautuvien robottiautojen suunnitteluun, koska niiden matkustamoilta vaaditaan entistä suurempaa muunneltavuutta, Kokkonen sanoo.

Kevyt ja ohut nanohiilikalvo säästää auton painoa ja vähentää tilan tarvetta. Näitä ominaisuuksia sähköautosuunnittelijat rakastavat.

Materiaali on täysin kierrätettävä ja heijastamaton. Kontrasti on erinomainen, joten kalvopinnan viestejä ja kuvakkeita on helppo lukea jopa suorassa auringonvalossa.

Kuljettajan kannalta olennaista on ajoturvallisuuden paraneminen, kun hänen ei tarvitse katseella etsiskellä auton mekaanisia kytkimiä ja namikoita.

Kalvopintojen sormenmentävät painaumat tai kohoumat ohjaavat kosketuksen oikeaan kohtaan näytössä, ovipaneelissa tai keskikonsolissa. Toimintojen löytämisen logiikka on hieman samanlainen kuin sokeiden pistekirjoituksessa.

Useimmille vielä täysin tuntematon Canatu on alun perin Aalto-yliopiston spin-off-yritys. Toimitusjohtaja Kokkosella itsellään on taustaa Nokian palveluksessa.

Nanohiilikalvoteknologiaa on kehitetty vuodesta 2010, ja viime vuoden lopulla yrityksessä tehtiin päätös keskittyä jatkossa täysillä autoteollisuuteen.

Hiilinanonuput ovat sähköä johtavan kalvorakenteen perusosasia.

Se kannatti, sillä yrityksellä on käynnissä jo parikymmentä projektia eri valmistajien kanssa. Lisäkontakteista neuvoteltiin Frankfurtin autonäyttelyn yhteydessä.

Ainoa valmistaja, jonka nimen Kokkonen suostuu tässä yhteydessä sanomaan ääneen, on Mercedes-Benzin emoyhtiö Daimler. Alan tuotekehitykseen kuuluu ehdoton vaitiolovelvollisuus.

- Olemme toimittaneet tuotetta markkinoille vuodesta 2015 lähtien, muun muassa 150 000 yksikkö erään autonvalmistajan volyymimalliin.

- Yhden projektin toteutimme juuri Kiinassa vain kahdessa kuukaudessa. Kaikkeen kysyntään ei pystytä edes vastaamaan.

Canatun puhdastila-tyyppiset tuotantolaitokset sijaitsevat Helsingin Konalassa. Töissä on nyt noin 40 ihmistä, ja yrityksen liikevaihto pyörii miljoonassa eurossa. Se halutaan jatkossa kaksinkertaistaa joka vuosi.

- Uusi robottilinjastomme on valmistumassa. Meillä on pian mahdollisuus toteuttaa yhtä aikaa kolme merkittävää autoprojektia. Haluamme pitää nanohiilikalvon valmistuksen kotimaassa, Juha Kokkonen linjaa.