Suomalaisyhtiön diabetesrokote etenemässä ihmiskokeisiin – testataan suomalaisilla ensi vuoden lopussa

Ainakin osa ykköstyypin diabetestapauksista saatetaan pystyä vuosikymmenen sisällä ehkäisemään rokotteella, jos kaikki menee, kuten suomalaisyhtiö suunnittelee. Rokotetta kehittänyt biotekniikkayhtiö Vactech Oy toivoo, että sillä voitaisiin ehkäistä jopa puolet tautitapauksista.

Rokotteen ensimmäiset kokeet ihmisillä on tarkoitus aloittaa Suomessa seuraavan parin vuoden aikana. Jos rokote osoittautuu testeissä tarpeeksi tehokkaaksi ja saa viranomaisilta myyntiluvan, Vactech arvioi, että rokote saattaisi olla markkinoilla kahdeksan vuoden päästä.

Vactech on nyt solminut yhdysvaltalaisen ProventionBio -yhtiön kanssa strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on rahoittaa rokotteen jatkokehitystä ja -tutkimusta.

Diabetesliiton mukaan rokotteelle olisi todellinen tarve.

– Se olisi aivan valtavan iso asia. Nyt Suomessa todetaan 2 000 uutta tyypin 1 diabetes -tapausta vuosittain, ja heistä jopa 600 on alle 15-vuotiaita, liiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka toteaa mahdollisesta rokotteesta.

Rokotteen on tarkoitus antaa suoja tiettyjä enterovirusten aiheuttamia infektioita vastaan, joiden uskotaan olevan tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen taustalla.

Pitkäaikaista seurantaa

Tyypin 1 diabeteksessa insuliinia tuottavat haiman beetasolut ovat vahingoittuneet tai tuhoutuneet, jolloin insuliinin tuotanto lakkaa. Tauti on autoimmuunisairaus, eli enterovirusten aiheuttama infektio saattaa johtaa siihen, että ihmisen oma immuunipuolustus hyökkää haiman soluja vastaan.

– Me lähdemme siitä, että vähintään puolet tapauksista pystyttäisiin ehkäisemään rokotteella, Vactechin toimitusjohtaja Raimo Harju sanoo.

– Todennäköisesti diabeteksen taustalla on muitakin syitä, ja vasta ihmiskokeet osoittavat, kuinka suuri osa tapauksista lopulta estyy.

Rokote perustuu vuosia kestäneeseen, suomalaisissa yliopistoissa tehtyyn tutkimukseen. Vuodesta 1994 lähtien käynnissä olleeseen ykköstyypin diabeteksen ennustamiseen ja ehkäisyyn keskittyvään DIPP-tutkimukseen ovat osallistuneet Tampereen, Turun, Oulun ja Helsingin yliopistot. Siinä vastasyntyneiltä etsitään tyypin 1 diabetekselle altistavia perintötekijöitä. Tampereella, Turussa ja Oulussa on viimeisten 15 vuoden ajalta syntyneiltä lapsilta tarkistettu tyypin 1 diabeteksen geneettiset riskitekijät.

– Lapsia on yli 200 000, ja yli 17 000 lapselta on löydetty näitä riskitekijöitä, ja he ovat osallistuneet pitkäaikaiseen seurantaan, Harju kertoo.

Sairastavia kymmeniätuhansia

Vactech on saanut yliopistoilta veri- ja ulostenäytteitä, joita on tutkittu nimenomaan rokotteen kehittämistä ajatellen.

Rokotteen tutkimusta ovat johtaneet Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty sekä Helsingin yliopiston lastentautien professori Mikael Knip.

Ilanne-Parikka arvostaa yliopistojen diabetestutkimusta.

– DIPP-tutkimus on erittäin tärkeä. Sillä tunnistetaan riskilapsia ja saadaan selvitettyä sairauden mekanismeja ja syntyä. Se on yksi keskeisistä tutkimuksista, joissa on selvinnyt virusten rooli sairauden synnyssä, hän sanoo.

Ilanne-Parikka kertoo, että noin puolet ykköstyypin diabeetikoista sairastuu lapsena tai nuorena eli alle kaksikymmentävuotiaana ja loput sitä vanhempana.

– Osa sairastuu jopa vasta 50 vuoden iässä tai myöhemmin.

Tällä hetkellä tyypin 1 diabetesta sairastavia on Suomessa noin 50 000.