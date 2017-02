Suomalaistutkimus vahvisti: Raskausaikana lakritsia syöneiden lapsilla enemmän tarkkaavaisuushäiriöitä

Uusi suomalaistutkimus vahvistaa, että äidin raskaudenaikainen lakritsin syöminen voi lisätä lapsen tarkkaavaisuushäiriöitä ja heikentää kognitiivisia kykyjä.



Tutkimuspäällikkö Eero Kajantie THL:ltä suosittelee, että naiset luopuisivat lakritsista koko raskautensa ajaksi.



13 vuotta kestäneessä suomalaistutkimuksessa todettiin lakritsia syöneiden äitien lasten kognitiivisen päättelysuoriutumisen olleen kolmen vuoden iässä hieman keskimääräistä heikompi.



Myös ADHD-oireita, eli tarkkaavaisuus- ja ylivilkkausongelmia havaittiin tässä ryhmässä hieman enemmän.



Lakritsia nauttineiden naisten tyttöjen murrosiän havaittiin myös alkaneen hieman keskimääräistä aikaisemmin.



Naiset, joille lakritsi oli yhdeksän kuukauden aikana maistunut, synnyttivät myös hieman aikaisemmin muihin äiteihin verrattuna.



Kajantien mukaan jo tutkimusta aloittaessa tiedettiin, että lakritsista löytyvä aine nimeltä glykyrritsiini nostaa verenpainetta.



– Glykyrritsiini estää entsyymiä, joka inaktivoi stressihormoni kortisolia. Se siis lisää kortisolivaikutusta, Kajantie selittää.



Samaan aikaan alettiin tiedostaa, että myös istukassa on paljon entsyymiä ja ajateltiin, että lakritsi saattaisi vaikuttaa juuri istukassa.



13 vuotta kestäneen tutkimuksen alussa tuhannelta suomalaiselta naiselta kysyttiin heidän raskauden aikaisesta makeisten kulutuksestaan.



Kajantien mukaan yhden tutkimuksen perusteella ei voida vielä vetää suoria johtopäätöksiä, että lasten oireet johtuvat juuri lakritsista.



– Tutkijoina olemme kuitenkin suositelleet, että raskaana olevien tulisi välttää lakritsia.



Suomessa vastaava suositus otettiin käyttöön vuosi sitten osana Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimia lapsiperheiden ruokasuosituksia.



– Turvallisen käytön alarajaa ei tunneta. Satunnaiset pienet määrät, kuten annos lakritsijäätelöä tai muutama makeinen silloin tällöin ei ole haitallista, Kajantie sanoo.



Lakritsin on todettu nostavan verenpainetta myös muilla kuin vain raskaana olevilla. Lakritsi myös nostaa natriumpitoisuutta ja laskee kaliumpitoisuutta.



Jos kaliumpitoisuus laskee kovin alhaalle, voi Kajantien mukaan riskinä olla jopa rytmihäiriö.



– On joitain ihmisiä, jotka ovat saaneet tappavan rytmihäiriön syötyään suuren määrän lakritsia. Nämä ovat yksittäisiä ihmisiä, joilla on saattanut olla jotain muutakin herkkyyttä.



Tutkimus toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n, Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteistyössä.