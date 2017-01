Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä on saanut 1,5 miljoonan euron rahoituksen epilepsiatutkimukseen Yhdysvalloista. Yliopisto tiedottaa, että akatemiaprofessori Asla Pitkäsen johtama tutkijaryhmä on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, joka on saanut Yhdysvaltojen National Institutes of Health -virastolta lähes 20 miljoonan euron rahoituksen.

- Kuten kaikki yrittäneet tietävät, rahoituksen saaminen NIH:stä Suomeen ei ole helppoa, ellei ole jotain aivan erityistä, mitä tarjota, Pitkänen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksissa keskitytään aivovamman aiheuttaman epilepsian kehittymisen tutkimiseen. Tavoitteena on löytää biomarkkereita, jotka ennustavat epilepsian kehittymistä, sekä testata lääkeaineita, joilla kehittyminen voidaan estää.