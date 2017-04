Suomalaisperhe edelleen vaikeuksissa Etelä-Kiinan merellä - lähimmälle mantereelle satojen kilometrien matka

Purjehtimassa ollut suomalaisperhe on edelleen vaikeuksissa Etelä-Kiinan merellä, kerrotaan Turun meripelastuskeskuksesta. Ilmeisesti Hongkongista matkaan lähtenyttä purjevenettä on koetellut kova tuuli ja merenkäynti jo eilisaamusta lähtien.

Veneessä on kaksi lasta ja aikuista. Turun meripelastuskeskuksen meripelastusjohtaja Jani Salokannel kertoo perheen asuvan Hongkongissa.

Pelastustoimia ei ole aloitettu ainakaan vielä. Salokannel kertoo, että perhe itse ei ole vielä halunnut jättää tuuliajolla olevaa venettä.

- Nämä purjeveneessä olevat ihmiset lähettävät hätäsanoman, jos kokevat olevansa sellaisessa hädässä, että haluavat tulla evakuoiduiksi. Sen jälkeen aloitetaan evakuointitoimet. Ilmeisen kurjaahan siellä veneessä on, mutta he eivät ole kokeneet olevansa niin kovassa vaarassa, että olisivat valmiita jättämään veneen. Evakuoinnissa vene jää sinne ja ihmiset pelastetaan, Salokannel kertoo.

Perheen kulkuneuvona on 13-metrinen teräspurjevene, joka on tehty avomeripurjehduksiin.

Tuuli voi heiketä illalla

Vene on tällä hetkellä kaukana Etelä-Kiinan merellä. Lähimmälle mantereelle on useiden satojen kilometrien matka.

- Suomen asteikolla aallonkorkeus on aika merkittävä. Puhutaan kuuden metrin kokoisista aalloista, ja tuuli on ollut pitkälle yli toistakymmentä metriä sekunnissa. Voi sanoa, että siellä on ihan myrskyolosuhteet, kertoo Salokannel.

Tilanne on kestänyt jo vuorokauden. Ensimmäisen kerran perhe viestitti kovasta merenkäynnistä lauantaiaamuna kello kahdeksalta. Siitä lähtien Turun meripelastuskeskus on pitänyt säännöllisesti yhteyttä venekuntaan ja tiedustellut heidän vointiaan. Hongkongin meripelastuskeskus on pyytänyt venettä ilmoittamaan paikkatietonsa kuuden tunnin välein.

Eniten perhettä ovat kiinnostaneet sääennusteet. Turun meripelastuskeskus on välittänyt heille reaaliaikaista säätietoa.

- Nyt näyttäisi siltä, että Suomen aikaan illalla yhdeksältä tuuli alkaisi heikentyä. Toivottavasti se heikkenee sen verran, että he pystyisivät jatkamaan purjehtimista. Odottavan aika on varmasti pitkä, Salokannel sanoo.