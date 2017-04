Suomalaisperhe edelleen merenkäynnin armoilla Etelä-Kiinan merellä

Purjehtimassa ollut suomalaisperhe on edelleen vaikeuksissa Etelä-Kiinan merellä, kerrotaan Turun meripelastuskeskuksesta. Ilmeisesti Hongkongista matkaan lähtenyttä purjevenettä on koetellut kova tuuli ja merenkäynti eilisaamusta lähtien. Veneessä on kaksi lasta ja aikuista.

Turun meripelastuskeskuksen mukaan samanlainen sää voi jatkua vielä parikymmentä tuntia. Vene on tuuliajolla, mutta ei merihädässä, joten pelastustoimia ei ole aloitettu ainakaan vielä.

Hongkongin meripelastuskeskus on pyytänyt venettä ilmoittamaan paikkatietonsa kuuden tunnin välein.