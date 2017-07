Suomalaiskotien hiilijalanjälki on suuri – iso osa jalanjäljestä tulee asumisen päästöistä

Professori tarkoittaa, että vaikka kuluttaja maksaa kuluttamansa energian niin sitä pitää rajoittaa jotta muualla maailmassa ei tarvitse säästää? Minne on kadonnut ymmärrys? Jos mennään siihen, että isotuloiset maksavat myös enemmän veroa tuloistaan niin sehän olisi sosialismia. Sitä kaiken tuhoavaa. Mutta se ei tuhoa, kun kansa pannaan kärsimään mitä epäoikeudenmukaisempia maksuja kuten hulevesiverot ja muut typeryydet. Kun eliitti päättää kuka on maksumiehenä (Anteeksi tämä sukupuolinen sanonta) Niin se on aina se rupusakki jolta leikataan jopa pakkolaki uhkauksilla menettämään oikeuksiaan Jopa lakimääräiset tuet on anottava jotta sen saa itselleen. Kun kellään ei ole mitään ymmärrystä miten taloutta hoidetaan niin, että hyvinvointivaltio on olemassa niin silloin on otettava valtiolle velkaa ja senkin maksaa se sama rupusakki. Yhteinen omaisuus yksityistetään eikä omistajilta kysytä mitään. Ja omistajia ovat nämä samat surkeudet joita orjina käsitellään. Miten näin on päässyt käymään? No siten, että henkilöt jotka on valittu hoitamaan rupusakin eli työntekijöiden asioita ovatkin rikastuneet ajan kuluessa eivätkä enää koe kuuluvansa edes ylempään keskiluokkaan vaan ovat jo omistavaa luokkaa ja ajavat omaa asiaansa. Poliittisesti "sivistyneet" ovat antaneet itsenäisyytemme ja asioista päätöksen teon Euroopan suurvalloille. Ja hyväksyneet Suomen ryöstön jossa ovat itse mukana. Syyllisiksi he tarjoavat EU:ta siis sitä johon väkisin veivät maansa ja kansansa. Eläköön itsenäinen suomi 100v!