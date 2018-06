Suomalaiskeksinnöille hopeaa maailmalla – "Tämä palkinto on meille kova juttu"

Mikä Naava ja Smartblock?

Naava on kaluste, jossa on yhdessä ja samassa tuotteessa ilmanpuhdistin, ilmankostutin, kasviseinä ja tilanjakaja. Naava älyviherseinä on saanut useita muotoilu- ja innovaatiopalkintoja.

Naavoja valmistetaan ja kootaan Jyväskylässä sekä New Jerseyssä, USA:ssa.

Smartblock Oy on liikuteltavia ja älykkäitä kohtaamistiloja kehittävä ja valmistava suomalainen yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja toinen toimipiste Oulussa.

Kaikki Smartblockit suunnitellaan ja valmistetaan Helsingin tehtaassa.