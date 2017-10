Suomalaiset haluavat rötöksensä piiloon Googlesta – asioiden käsittely ruuhkautunut

Tietosuojavaltuutetulle on tullut jo Suomessa yli sata valitusta Googlen hakutietojen poistosta.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut Suomessa jo yli sata valitusta, kun Google ei ole suostunut ihmistä itseään koskevien hakutulosten poistamiseen.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoo, että poistopyyntöjä tulee suomalaisilta viikoittain. Pyyntöjä on tullut niin paljon, että asioiden käsittely on tällä hetkellä varsin ruuhkautunut.

- Nostan suomalaisille hattua, että he tuntevat hyvin oikeutensa ja osaavat niitä käyttää. Suomi on aika kärjessä vaatimusten määrässä, kun on tehty vertailua EU:n kesken.

Aarnion mukaan suomalaiset pyytävät Googlen hakutulosten poistamista hyvin vaihtelevilla perusteilla. Monet ihmiset haluavat poistaa kiusalliset tiedot henkilöhistoriastaan.

- Rikostuomiot taitavat olla isoin aihekokonaisuus, mutta tietojen poistamista perustellaan myös sosiaalisen elämän häiriöillä ja työnhaun vaikeutumisella.

Tietosuojavaltuutettu on antanut Suomessa 14 päätöstä hakutulosten poistopyynnöistä. Muutamassa tapauksessa Google on määrätty poistamaan hakutulokset, mutta yhtiö on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen.

Valtaosassa tapauksista tietosuojavaltuutetun toimisto on linjannut, että Googlella ei ole velvollisuutta poistaa hakutuloksia.

- Ne ovat esimerkiksi sellaisia tilanteita, jossa rikosta koskevasta uutisoinnista on kulunut kovin vähän aikaa. Olemme katsoneet, että tieto ei ole vanhentunut ja eikä sitä kautta virheellinen.

Prosessin alussa tietosuojavaltuutetun toimisto on yhteydessä Googleen.

- Siinä vaiheessa on käynyt aika useasti, että Google poistaa hakutiedot. Raskas prosessi pystytään päättämään saman tien.