Suomalainen purjevene on joutunut vaikeuksiin Etelä-Kiinan merellä, kertoo Turun meripelastuskeskus. Veneessä on neljä ihmistä, joista kaksi on lapsia.

Venekuntaa koettelevat kova tuuli ja merenkäynti. Veneen pelätään ajelehtivan tuulen vuoksi matalaan veteen.

Meripelastuskeskuksesta kerrotaan, että Hongkongin meripelastuskeskus on tietoinen tilanteesta. Vene on lähellä Paracel -saaria Etelä-Kiinan meren pohjoisosassa.