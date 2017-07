Sunnuntaisuomalainen: Psykoterapiaan pääsyssä isot alueelliset erot, alan ammattilaiset pakkautuvat kasvukeskuksiin

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa antavien psykoterapeuttien määrissä on suuria alueellisia eroja, kertoo Sunnuntaisuomalainen.

Esimerkiksi Ahvenanmaalla on yksi psykoterapeutti noin 4 500:aa asukasta ja Lapissa noin 3 000:ta asukasta kohden. Paras tilanne on Uudellamaalla, missä on yksi psykoterapeutti noin 1 100:aa asukasta kohden.

Tiedot perustuvat psykologi Dmitry Poletaevin laskelmiin. Hän on verrannut Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajarekisteriä kuntien asukaslukuihin.

Mielenterveyden keskusliitto ja Psykologiliitto arvelevat ongelmien johtuvan siitä, että terapeutit tulevat töihin kasvukeskuksiin ja syrjäseuduille on hankala saada osaavia työntekijöitä.

