Sunnuntaisuomalainen: Lääkäreille tulossa suositus sairauslomien pituuden arvioimisesta

Lääkäreille on valmisteilla yhtenäinen suositus sairauspoissaolojen tarpeen arvioimiseksi, kertoo Sunnuntaisuomalainen. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että rakenteilla on yleismalli siitä, mitä kaikkea lääkärin on otettava huomioon sairauslomasta päättäessään.

- Tällä hetkellä selkeitä sääntöjä sairauslomien pituuksista ei ole, vaan se on paljon kiinni kirjoittajasta, sanoo lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Nykyisin samasta vaivasta määrättyjen sairauslomien kestoissa onkin isoja alueellisia eroja. Yleismallin toivotaan helpottavan työtä ja tekevän potilaiden kohtelusta yhdenvertaisempaa.

Joidenkin sairauksien, esimerkiksi masennuksen, sairausloman tarpeesta on jo nyt ohjeet valtakunnallisissa hoitosuosituksissa.