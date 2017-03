Sunnuntai on aurinkoinen lähes koko maassa

Huomenna on luvassa aurinkoa koko Suomeen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Niko Tollman.

Tänään pilvisyys on vielä runsasta Lappia lukuun ottamatta, ja heikkoja lumisateita on paikoin.

Meteorologin mukaan lämpötilat pysyttelevät viikonloppuna etelän yhden pakkasasteen ja Lapin 14 pakkasasteen välillä.

Ensi yönä lämpötila voi laskea pohjoisessa jopa 20 pakkasasteeseen.

Pakkasta on vielä alkuviikosta, mutta sitten voi olla luvassa lauhempaa ilmaa ja sateita.

- Puolessavälissä viikkoa sadealueita on tyrkyllä maan etelä- ja keskiosissa, Tollman sanoo.

Paukkupakkasia ei Tollmanin mukaan enää ole näköpiirissä.

- Tuskin päivällä enää paukkupakkasia on, mutta yöllä se on ihan mahdollista. Tietysti maaliskuussa vuorokausivaihtelu on suurta.