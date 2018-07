Sudet veivät farmarilta 22 lammasta Vihannin Alpuassa – sähköaita ei pidätellyt susia

Sudet olivat päässeet jollakin konstilla ohittamaan sähköaidan ja hyökkäämään karitsojen ja emälampaiden kimppuun. Alpualainen lammasfarmari Risto Ollila harmittelee susien lisääntynyttä määrää. Hän ei meinaa uskaltaa päästää lampaitaan takaisin aidatulle luonnonlaitumelle.

Susikannan suuruus nousi jälleen tällä viikolla esiin, kun arvioiden mukaan kaksi sutta oli raadellut 19 lammasta Vihannin Alpuassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Osa lampaista oli kuollut heti ja osa jouduttiin lopettamaan. Sen lisäksi kolme lammasta oli kateissa vielä torstaiaamuna. Tapahtumapaikka on noin 16 hehtaarin alue. Sähköaidasta huolimatta sudet olivat päässeet aitaukseen tekemään tuhojaan.

Lampaiden omistaja Risto Ollila meni maanantaiaamuna laidunmaalle ja koki suuren järkytyksen.

– Perällä olivat ne lampaat mitä oli syöty. Muita oli tapettu huvikseen siinä matkan varrella. Muut (elossa olleet) lampaat makasivat rauhassa paikoillaan. Tavallisesti ne ovat hieman arkoja, mutta silloin ne oli tosi kesyjä. Kyllä ne tietävät, mistä suojaa voi hakea, Ollila kertaa.

Ollila on toiminut lammasfarmarina vajaan kymmenen vuoden ajan. Nyt hän on alkanut miettiä, onko toimintaa järkevää jatkaa. Petokorvaus tosin korvaa menetetyt tulot.

Nyt kuolleista lampaista puolenkymmentä oli puolivuotiaita karitsoja. Kaikkiaan Ollilalla on eri alueilla parisensataa lammasta. Hän on siirtänyt niitä turvallisempaan paikkaan tämän viikon aikana. Tietojen mukaan sudet saattavat palata ”rikospaikalle” etsimään lisää syötävää, joten Ollila ei uskalla päästää lampaitaan takaisin luonnonlaitumelle.

– Nyt lampaat on luvattu ottaa pois sieltä siihen saakka, kunnes ely-keskuksessa asioita käsittelevä henkilö palaa lomalta maanantaina. He voivat määrätä lampaat takaisin kymmenien tuhansien eurojen tukien takaisinperinnän uhalla, Ollila valottaa.

Jo juhannuksena sudet tappoivat Ollilalta kaksi lammasta, mutta silloin hän ei tehnyt asiasta ilmoitusta.

– Sen jälkeen aitoja vahvistettiin ja laidunaluetta supistettiin. Sekä valvontaa lisättiin.

Aiemmin tänä kesänä sudet olivat hätyytelleet lammaslaumaa Lumimetsän alueella.

– Alpua on ollut kahden susireviirin välissä. Nyt susia alkaa kuitenkin olla jo joka kylällä, eikä niitä mahdu tänne niin paljon kuin nyt on. Susikannan kasvattaminen on sellaista kaupunkilaisten viherajattelua, Ollila harmittelee.

Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja ja petoyhdyshenkilö Ilkka Törmikoski kertoo, että susia on Vihannin alueella enenevissä määrin.

Myös hänen henkilökohtainen mielipiteensä on, että susia alkaa olla liikaa.

– En sano tätä minkään yhdistyksen puitteissa, vaan ihan henkilökohtaiselta puolelta, että susikannan kasvu ei ole hyvä asia, Törmikoski sanoo.

Siikajoella on perinteisesti tehty susihavaintoja, mutta toukokuun jälkeen Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksen alueella on ollut hiljaisempaa.

– Lisääntymispainetta on ollut siellä Vihannissa ja Pyhäjoen alueella koko viime talven. Siellä oli pari, jotka liikkuivat aktiivisesti yhdessä, ja ne näyttivät olevan aktiivisia hirvenpyytäjiä. Jos ne ovat tehneet pennut, tuommoisia lammasvahinkoja on odotettavissa lisää, sillä ne tarvitsevat ruokaa, petoyhdyshenkilö Teemu Hirvaskari Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksestä kertoo.

Raahen Seudun Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja ja petoyhdyshenkilö Ilkka Seppälä kertoo, ettei susista ole juuri tullut havaintoja viime aikoina.

– Viimeiset niistä ovat keväältä Pyhäjoen ja Vihannin väliltä. Mutta kun olen liikkunut tuolla, olen nähnyt, että on siellä susi ollut liikkeellä Liminkakylän ja Lukkaroistenperän välisellä sydänmaalla. Ikää ei pysty sanomaan, kun en ole sattunut itse paikalle juuri silloin, mutta siellä näkee kuitenkin, että susi on kulkenut. Määrästä on vaikea sanoa, kahdet jäljet siellä on ollut, mitä olen viimeksi pystynyt rekistöimään. En usko, että ne ovat samoja susia, jotka olivat nyt Vihannissa. Tämä pari on pysynyt oikeastaan Pyhäjoen ja Vihannintien välissä, eikä ole varmaankaan edes käynyt Vihannin kylällä asti, Seppälä toteaa.