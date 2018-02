Sudet saavat pantoja kannan koon arvioinnin tueksi

Millä toimivaltuuksilla Luke tekee pannoitustoimintaa metsästys-ja eläinsuojelulakien vastaisesti? Laissa ei ole säädetty Lukelle ko. toimivaltuuksia laista poikkeamiseen. Ministeriön poikkeusluvilla ei toimintaa voi toistuvasti vuosikausia tehdä. Viranomaisenkin on lakia noudatettava toimissaan ja toimivaltuudet pitää olla laissa säädetyt. Helikopterilla ja kelkoilla ajatetaan petoja. Huumaavat aineet on käytössä, onko eläinlääkäri valvomassa nukutuksia? On tainnut joku nukutettu petokin kuolla pannoittajien käsiin. Pannat hiertäneet eläinten kaulat verille. Kelkoilla ajellaan yksityismailla. Valvontakameroita on viritetty tutkimustarkoituksessa maastoon muille liikkujille ilmoittamatta.

Voisiko tomittaja hieman tutkia asiaa ja kysäistä Lukelta näistä asioista. Tavan tallaajille kun eivät kyselyihin vastaa. Ovat siis lain yläpuolella?