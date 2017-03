Sudet liikkuneet talojen pihoilla Pohjois-Pohjanmaalla, riistakeskus myönsi poikkeusluvan metsästykseen

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaalle poikkeusluvan yhden suden metsästämiseen.

Poikkeuslupa on myönnetty, koska sudet ovat liikkuneet pihoissa ja aivan asutuksen keskellä. Susia on karkotettu alueella useita kertoja poliisin luvalla. Alueella on jouduttu muun muassa järjestelemään koululaisten kuljetuksia. Myös seudun karjankasvattajat ovat huolissaan alueella liikkuvista susista. Eläimet ovat aiheuttaneet alueella kotieläinvahinkoja.

Metsästysalue on Sievin, Kalajoen, Alavieskan ja Ylivieskan kuntien alueella. Kyseessä on sama alue, johon myönnettiin poikkeuslupa aiemmin tammi–helmikuussa. Tuolloin sutta ei saatu metsästettyä.

Riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa on voimassa 23. maalikuuta asti. Siihen on kirjattu metsästykseen liittyviä. Ne pitävät sisällään linjauksia muun muassa luvan kohdentamisesta nuoreen ja ongelmia aiheuttavaan yksilöön, koirien käytöstä sudenpyynnissä sekä metsästyksen organisoimisesta ja pyyntiin osallistuvien henkilöiden määrästä.