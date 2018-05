STUK:in pääjohtaja: "Putkirikon riski kasvaa, jos Olkiluoto 3:n kuumakokeissa paljastuneelle värinälle ei tehdä mitään"

Puoli vuotta kestäneiden kuumakokeiden jälkeen seuraava vaihe on polttoaineen lataus.

Olkiluoto 3:n ydinvoimalaitoksen kuumakokeissa Eurajoella, Satakunnassa on paljastunut, että laitoksen primaarilinjan putkilinja värisee liikaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Kuumakokeita on tehty Teollisuuden Voiman rakennuttamassa Olkiluoto 3:ssa noin puoli vuotta ja ne ovat nyt loppuvaiheessa.

Kuumakoevaihe on voimalaitoksen käyttöönotossa olennainen vaihe. Kuumakokeissa laitosta käytetään samoilla lämpötiloilla ja paineilla kuin se olisi normaalissa käytössä.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan Petteri Tiippanan mukaan värinä itsessään ei ole epätavallista, mutta sen voimakkuus on.

– Yksi keino saada värinätasot alas on laittaa uudenlaiset putkistotuennat ja värinävaimentimet, jolla värinä saadaan mahdollisesti kuriin, Tiippana sanoo.

Olkiluoto 3:n projektijohtaja Jouni Silvennoinen kertoi Ylelle, että juuri näin on suunniteltu tehtävän.

– Kuumakokeiden loppuvaiheessa tehdään käsittääkseni vielä tarkempia mittauksia. Niidenkin perusteella TVO suunnittelee tuentaratkaisua, Tiippana sanoo.

Tiippanan mukaan toinen mahdollisuus on etsiä perussyy tärinälle ja eliminoida se.

– Se voi olla todella vaikeaa.

Tiippana ei osaa sanoa, mikä värinän voi aiheuttaa.

– Värinä syntyi, kun laitosta lähdettiin lämmittämään. Se on dynaaminen ilmiö, jonka saavat aikaan virtaukset, paine ja lämpötilat.

Jos mitään korjauksia ei tehdä, putkirikon riski kasvaa.

– Metallikin väsyy ja värinä väsyttää metallia ja hitsausliitoksia. Putkistolle on tehty tietyt väsymislaskelmat ja näillä värinätasoilla ne eivät pidä paikkaansa. Nykyisillä tasoilla putkistojen elinikä ei riitä koko voimalaitoksen lasketuksi käyttöajaksi.

Tiippana ei osaa arvioida, miten kauan putkiston tukeminen kestää.

– Ei se yksinkertaista ole, koska etukäteen ei ole suunniteltu putkistojen uudenlaista tukemista. Se pitää tehdä huolella ja testata ja varmistaa, että värinätaso on saatu sallitulle tasolle.

Kun vika on saatu korjattua, kuumakokeiden jälkeen seuraava vaihe on polttoaineen lataus.

– Ensin kokeillaan pienillä tehoilla ja sen jälkeen tehoa nostetaan asteittain. Joka vaiheessa tehdään kokeita ja varmistuksia, että laitos toimii varmasti polttoaineen kanssa. Latauksen jälkeinenkin koekäyttö kestää useampia kuukausia.

TVO:n aikataulu Olkiluoto 3:n käyttöönotolle on nyt huhtikuussa 2019. Jos voimala todella silloin saadaan käyttöön, laitoksen valmistuminen on ollut kymmenen vuotta myöhässä. Vaikka Olkiluodon viivästymistä on Suomessa päivitelty, Tiippanan mukaan ydinvoimaloiden käyttöönoton myöhästymisiä on kyllä ollut muuallakin maailmassa.

– Olkiluodon sisarvoimaloita Ranskassa rakennettiin myös erittäin kauan. Samoin Kiinassa ja Venäjällä eri laitosprojektit ovat myöhästyneet.

– Vaikuttaa siltä, että eteläkorealaiset ovat saaneet rakennettua omia laitoksiaan varsin hyvin aikataulussa. Silloin kun japanilaiset vielä rakensivat laitoksia, ne pysyivät myös hyvin aikataulussa.