Stubb: Seuraavan EU-komission puheenjohtajan olisi hyvä olla nainen

Seuraavan EU-komission puheenjohtajan olisi hyvä olla nainen ja edustaa uutta sukupolvea, sanoo Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb (kok.).

Uudet nimitykset EU:n johtopaikoille tehdään ensi kevään eurovaalien jälkeen, mutta spekulaatiot ovat jo täydessä käynnissä. Jaossa on komission puheenjohtajan lisäksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, EU:n ulkopoliittisen edustajan sekä EU-parlamentin puhemiehen pestit.

- Näkisin niin, että nyt on pohjoismaalaisen vuoro ainakin jossain näistä neljästä suuresta tehtävästä, Stubb sanoi Helsingissä vieraillessaan.

Yksi spekulaatioissa esiintynyt nimi on tanskalainen EU-komissaari Margrethe Vestager, joka edustaa keskustaliberaalia Alde-ryhmää.

EU:n huippuvirkojen nimitysrumba on monimutkainen palapeli, jonka lopputulemaa on mahdoton ennustaa. Myös Stubbin nimi on pyörinyt mukana kansainvälisen median nimipörssissä.

Kokoomuksen eurooppalaisen emopuolueen EPP:n on tarkoitus nimittää oma kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajaksi marraskuussa Helsingissä pidettävässä kokouksessa.

Stubbin oma kiinnostus riippuu komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen (kok.) suunnitelmista. Stubb ei aio lähteä haastamaan Kataista, jos tämä päättää lähteä mukaan kärkiehdokaskisaan.

- Sehän on sanomattakin selvää, että komissaarius olisi unelmatyö, mutta siinä on niin monta muuttujaa ennen kuin se hetki koittaa, että sitä ei kannata hirveästi jännittää, Stubb sanoo.

Katainen sanoi tänään STT:lle kertovansa omista aikeistaan lähitulevaisuudessa.

Stubb toivoi saavansa komissaarin paikan jo edellisellä vaalikaudella, mutta Katainen vei lopulta paikan.

Kärkiehdokkaat jääneet etäisiksi

Eurooppalaiset puolueet yrittävät kärkiehdokkaiden avulla lisätä kansalaisten kiinnostusta eurovaaleihin. Ajatuksena on, että eurovaalit voittaneen puolueryhmän kärkiehdokas valittaisiin komission puheenjohtajaksi. Näin tehtiin viime eurovaalien jälkeen, jolloin mallia kokeiltiin ensi kertaa.

EU-maat ovat kuitenkin arvostelleet käytäntöä, koska se sitoo käsiä huippuvirkojen valinnassa. Kärkiehdokkaat jäivät äänestäjille etäisiksi nimiksi, vaikka he kiersivät eri maissa ja yrittivät siten antaa EU:lle yhteisiä kasvoja.

- Niin kauan kuin meillä ei ole isoja tunnettuja persoonia, se voi olla vaikeaa, Stubb sanoo ja muistuttaa, että myös kielimuurit tulevat kampanjoinnissa esteeksi.

Huippuvirkoja koskevissa spekulaatioissa katseet ovat kohdistuneet keskusta-oikeistolaiseen EPP:hen, koska sillä on hyvät mahdollisuudet voittaa myös seuraavat eurovaalit.

Stubbin mielestä olisi hyvä, että komissaariksi pyrkivät ovat ehdolla myös eurovaaleissa. Se lisäisi komissaarien valinnan demokraattisuutta. Stubb sanoo asettuvansa ehdolle EU-vaaleissa ainoastaan silloin, jos hän voi oikeasti tavoitella komissaarin tehtävää.