Stubb ei ikävöi kotimaan politiikkaan – "Petteri on paljon parempi puheenjohtaja kuin minä"

Euroopan investointipankin varapääjohtaja, kokoomuksen entinen puheenjohtaja Alexander Stubb vierailee lauantaina kokoomuksen puoluekokouksessa. Stubb kertoi saapuessaan medialle, ettei hän haikaile takaisin kotimaan politiikkaan.

– Ei ole ollut ikävä takaisin. Kotimaan politiikka on osaltani varmasti nähty. Se oli hienoa aikaa. Oli kunnia olla muun muassa ulkoministerinä ja pääministerinä, hän pohti.

Nykyinen kokoomusjohto saa Stubbilta tunnustusta toiminnastaan.

– Petteri (Orpo) on hanskannut työn hyvin. Puoluejohtajana oleminen on vaikea homma ja sote on tietysti iso päätös. Petteri on paljon parempi puheenjohtaja kuin minä. Kokonaispaketti vaikuttaa yhä hyvältä, hallitusohjelma on toteutumassa. Hyvin pojat pärjäävät, hän pohti.

Stubb vastasi käyttävänsä valinnanvapauttaan ja oli vastaamatta yksityiskohtaisiin kysymyksiin kotimaan politiikasta ja erityisesti sote-uudistuksesta. Hän korosti, etteivät vaikeat päätökset kaipaa entistä päättäjää huutelemaan puskista.

Stubb ei niin ikään ottanut kantaa siihen, kiinnostaako häntä esimerkiksi pyrky komissaariksi EU:n komissioon tai eurovaaliehdokkuus.

– Kysymys komissaariksi pyrkimisestä ei tule ajankohtaiseksi niin kauan, kunnes Jyrki (Katainen) on kertonut jatkoaikeistaan. Hän on sanonut, ettei tee ratkaisuja ennen lomia. Riippuen siitä, mitä Jyrki päättää, ruvetaan miettimään tai ollaan miettimättä. Opin nykyisessä työssäni koko ajan paljon. Investoinnit vetävät Euroopassa, Stubb sanoi.

Politiikassa on Stubbin arvion mukaan lisääntynyt vastakkainasettelu ja vaalit ovat olleet monessa maassa sekavia.

– Vastakkainasettelu on valitettavasti lisääntynyt. Kaikissa puolueissa olisi oltava tilaa erilaisille mielipiteille, hän mietti.