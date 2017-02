STT:n tiedot: Valiokunnalta tuskin suoria moitteita Bernerille tai ministeriölle

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ei ole näillä näkymin kirjaamassa suoria moitteita liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) tai hänen ministeriölleen Finavian johdannaistappioiden jälkipyykistä. Valiokunta voi kuitenkin ilmaista huolestumisensa siitä, että omistajaohjauksen rajoista on valtionhallinnossa hyvin eriäviä näkemyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) muista eriävä käsitys omistajaohjauksen rajoista on herättänyt huomiota valiokunnassa.

STT:n tietojen mukaan valiokunta on Finavia-mietintöluonnoksessa puuttunut siihen, että Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ovat LVM:n kanssa omistajaohjauksesta eri kannalla. Tarkastusviraston ja omistajaohjausyksikön mielestä valtionyhtiöiden hallitustyöskentelyyn ei voi puuttua niin laajasti, kuin LVM on tehnyt.

STT:n tietojen mukaan valiokunnassa on haluttu myös kirjata mietintöön vaatimus sen selvittämisestä, voivatko valvojan ja valvottavan roolit mennä tällä hetkellä sekaisin valtionyhtiöissä. Käytännössä kyse on virkamiehistä, jotka istuvat valtionyhtiöiden hallituksissa omistajan edustajina, vaikka he ovat aikaisemmalla virkaurallaan olleet esimerkiksi valvontatehtävissä vastuuministeriössä.

Mietinnön lopulliset muotoilut ovat yhä auki ja voivat elää.

Valiokunta kokoontuu käymään läpi mietintöluonnosta ensimmäistä kertaa joulutauon jälkeen keskiviikkona.