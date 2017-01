STM:n ohjeet kunnille: Maassa laittomasti oleskelevien on itse kustannettava oma hoitonsa

Sosiaali- ja terveysministeriön uusien ohjeiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset siirtyvät laittomasti Suomessa oleskelevan potilaan itse maksettaviksi.



Mikäli kunta ei syystä tai toisesta saa perittyä hoidon kustannuksia asiakkaalta, korvaa Kela ne kunnille.

STM:n mukaan valtio korvaa laittomasti maassa oleskeleville palveluja järjestäville kunnille kuitenkin vain kiireellisen hoidon kustannukset.



Jos kunta on päättänyt tarjota paperittomille vielä laajempia palveluita, joutuu se vastaamaan mahdollisesti syntyvistä kustannuksista itse.





STM:n uudet ohjeet kunnille käsittelevät sitä, miten laittomasti maassa olevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon suhteen tulee jatkossa toimia.



Turvapaikanhakijan oleskelu Suomessa muuttuu laittomaksi, kun turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen ratkaisu vahvistuu. Samalla henkilöt poistuvat vastaanottopalvelujen piiristä.



Ministeriön mukaan kaikilla on Suomessa terveydenhuoltolain nojalla oikeus kiireelliseen hoitoon. STM:n mukaan paperittomien kiireellisen avun tarpeesta vastaavatkin jatkossa kunnat.



Kiireellinen hoito tarkoittaa äkillistä sairastumista, vammaa, pitkäaikaissairauden vaikeutumista tai toimintakyvyn alenemista, joka edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa.





Kiireettömän hoidon osalta kuntia ei velvoiteta tarjoamaan paperittomalle julkisen terveydenhuollon palveluja. Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n erityisasiantuntija Anne Arvosen mukaan osa kunnista tarjoaa kuitenkin omasta päätöksestään enemmän kuin vaadittavaa apua, esimerkiksi raskaana oleville.



Mikäli kustannuksia ei pystytä potilaalta näissä tapauksissa syystä tai toisesta perimään, joutuu kunta vastaamaan syntyvistä kustannuksista itse.



– Tällainen tilanne meillä tällä hetkellä on. Kunnalla on kuitenkin oikeus kustannusten korvauksiin kiireellisen avun kohdalla, jos niitä ei ole saatu perittyä, Arvonen muistuttaa.





Paperittomilla on myös sosiaalihuoltolain nojalla oikeus tilapäiseen hätämajoitukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa yösijan järjestämistä, mutta mahdollisesti myös ruokaa, vaatteita ja välttämättömiä lääkkeitä.



Terveydenhuollossa on jo olemassa järjestelmä, jolla Kela korvaa kunnille laittomasti maassa oleskeleville tarjottavia palveluita. Sosiaalineuvos Viveca Arrheniuksen mukaan sosiaalipuolelle vastaava järjestelmä on vasta valmisteilla.



– Meillä työ jatkuu, jotta saadaan aikaiseksi asetus, jolla nämä kiireellisten sosiaalipalveluiden aiheuttamat kustannukset saadaan korvattua kunnille, Arrhenius sanoo.