Vanhoillislestadiolaisten keskusjärjestön SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila kuvailee Suviseurojen perjantaina pidettyä avajaistilaisuutta juhlavaksi.

– Tilaisuuden teki eritykseksi se, että avajaiset menivät nettiin suorana lähetyksenä.

Tänä vuonna Suviseuroissa sosiaalinen media onkin otettu uudeksi työvälineeksi.

– Se on väline, että tavoittaisimme enemmän ihmisiä ja nuoria. Tämän eteen on tehty kehitystyötä, mutta laiva kääntyy hitaasti ja teemme asiat harkiten. Toiminta ei ole itse tarkoitus, mutta kyllä sosiaalinen media palvelee täällä päätarkoitusta, hän pohtii.

Ensimmäinen vuosi puheenjohtajana on ollut Taskilan mukaan osittain odotettu, mutta myös työläs.

– Jotakin odottamatontakin on tullut. Mutta ainakaan tämä ei ole ollut normaalieläkeläisen elämää, hän hymähtää.

Haastavaksi kysymykseksi herätysliikkeen sisällä Taskila nostaa lapsiperheiden tukemisen.

– Haemme konkreettisia toteutustapoja, kuinka voisimme auttaa niitä perheitä, joilla on tuen tarvetta.

Avioliittokysymys pysyy keskustelussa

Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ajankohtaista keskustelua käydään niin jäsenkadosta kuin avioliittokysymyksestäkin.

– Nämä asiat liittyvät yhteen. On vaikea löytää ratkaisua, kun kysymyksessä on hyvin syvälle luotavaa asia. Ratkaisu olisi, että kirkko pysyisi entisillä perustuksilla perinteisen avioliiton kannalla. Mutta yhteiskunta on muuttunut ja myös uusi lainsäädäntö on tehty, Matti Taskila sanoo.

Keskustelu avioliitosta tulee kirkon sisällä jatkumaan.

– Piispat ovat vastuullisesti ottaneet kantaan, että pappien ei tulisi toimia vasten kirkon virallista kantaa, siihen minun on helppo yhtyä.

Herätysliikkeen puhujiksi ei Taskilan mukaan ole jatkossakaan astumassa naisia.

– Saarnatehtävä on palvelutehtävä, joka kuuluu miehille. En sano tätä naista alistaakseni tai valtaa käyttääkseni. Emme ylipäätään katso tätä tasa-arvonäkökulmasta.

Entä valitaanko tämänpäiväisessä vuosikokouksessa johtokuntaan historian ensimmäinen naisjäsen?

– Säännöissä ei ole mainintaa sukupuolesta, mutta en ennakoi mihinkään suuntaan. Se on vuosikokouksen asia, ja ei olisi viisasta luottamushenkilönä lähteä tähän vaikuttamaan.