Sotkamon puoluekokouksessa tavattu Antti Kaikkonen: Turkuun päin vilkuillaan sivusilmällä

Keskustan puoluekokous pyörähti käyntiin. Antti Kaikkonen odottaa kokoukselta muutakin kuin sotea.

Keskustan 77. puoluekokous on pyörähtänyt käyntiin Sotkamossa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen odottaa reipasta keskustelua ja eteenpäin katsovaa henkeä kokoukselta.

– Odotan vähän muutakin kuin soten vatvomista. On tärkeätä, että ryhdymme käymään keskustelua keskustan tulevaisuuden tavoitteista, eli millä eväillä mennään eduskuntavaaleihin ja 2020-luvulle.

Turussa kokoomus pitää samaan aikaan puoluekokoustaan. Siellä soten uskotaan sähköistävän tunnelmaa.

Seuraatko kuinka tarkkaan Turun tapahtumia?

– En usko, että siellä kuperkeikkoja tehdään soten suhteen. Keskittyminen omaan kokoukseen on tietysti tärkeintä, mutta varmasti vähän sivusilmällä silmäilen, mitä siellä tapahtuu.

Gallup lämmitti

Soten ei uskota nousevan keskiöön Sotkamossa.

Kyllä se varmaan tulee esille tavalla tai toisella, mutta se ei ole ykkösjuttu tässä kokouksessa. Totta kai kaikki toivovat, että sote tulee ratkottua mieluiten aiemmin myöhemmin.

Osa keskustaväestä on peräänkuuluttanut sitä, että alkiolaisuus pitäisi näkyä paremmin. Keskustaa on arvosteltu myös siitä, että se kulkee liikaa kokoomuksen talutusnuorassa.

– Kyllä tällaisiakin puheenvuoroja varmasti kuullaan. Tämä vaalikausi on jouduttu laittamaan Suomen taloutta kuntoon, mutta onneksi olemme nähtävästi siinä onnistumassa. Talous kasvaa ja työllisyys paranee.

Ylen viimeinen gallup näytti keskustalle nousua. Kaikkonen sanoo sen lämmittävän, mutta siitä huolimatta se on välimittaus. – On turhan ennen aikaista arvioida, mitä kannatus on vuoden kuluttua.