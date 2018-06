Sotilasjohtajien salamyhkäinen tapaaminen käynnissä Vantaalla, ulkopuolisilla ei ole asiaa porttia pidemmälle

Vantaalla valtioneuvoston edustuskartano Königstedtissä on parhaillaan käynnissä Venäjän asevoimien komentajan, armeijakenraali Valeri Gerasimovin ja Yhdysvaltojen asevoimien komentaja, kenraali Joseph F. Dunford Jr:n välinen tapaaminen.

Kartanon edustalle on kerääntynyt runsaasti median edustajia, mutta heitä ei ole päästetty kartanoon johtavalla tiellä olevaa porttia pidemmälle. Portin ulkopuolella partioi poliisi.

– Auto piti jättää 300 metrin päässä sijaitsevan kappelin pihalle. Vartioita pitävät poliisit, jotka päivystävät teiden lisäksi kartanoa ympäröivissä metsiköissä, kertoo paikalla oleva valokuvaaja Mauri Ratilainen.

Medialle tapaamisesta on tiedotettu varsin vähäsanaisesti.

Vaikka Suomen rooli rajoittuu tapaamisen järjestämiseen, molempien maiden sotilasjohtajat tapaavat tasavallan presidentti Sauli Niinistön sekä puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) luonnehti Lännen Medialle Suomen olevan "tapahtuman hovimestari".

– Muuta roolia ei (tapaamisessa) ymmärtääkseni ole, myöskään aloitteentekijänä. Kyllä se aloite on näiden kahden valtion puolelta tullut, Vanhanen sanoi aamulla.

Agendasta hyvin vähän tietoa

Venäjän ja Yhdysvaltain sotilasjohtajien on tarkoitus keskustella ainakin Syyrian tilanteesta. Lisäksi asialistalla on Venäjän RT-tv-kanavan mukaan todennäköisesti Naton rooli Venäjän rajan läheisyydessä. Tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen maiden välisistä erimielisyyksistä.

Tarkempaa agendaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ratilaisen mukaan kartanon edustalla tunnelma on odottava.

– Toistaiseksi ei tapahdu mitään tiellä talutettavaa ponia lukuun ottamatta.

Yhdysvaltain edustajat saapuivat paikalle jo aamulla ja Venäjän edustajat hieman myöhemmin, kertoo Yle.

Tapaamisen päättymisajankohdasta ei ole toistaiseksi tietoa.