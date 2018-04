Soten henkilökohtainen pisteytys ei ole uutta – vakuutusyhtiöt ovat iät ajat laskeneet maksut asiakkaan riskien mukaan

Vakuutus on vapaaehtoinen, terveyden ja sairaudenhoitaminen on välttämätöntä. Ei niitä voi verrata. Henkilön tietoja on monessa rekisterissä ja monet on niiden saamista estäneet, varmaan osittain sen takia, koska tietojen käsittely ei ole varmalla pohjalla tai niitä on katseltu luvatta. Pistetys ei ole tasa-arvoista ja sitä voidaan käyttää väärin perustein ja jopa luoda väärin koko pisteytyssysteemi. Ja pistetietoja voidaan alkaa myymään kolmansille osapuolille. Niinhän monetkin tekevät nyt.