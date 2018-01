Sote-yrityksiä peittää salamyhkäisyyden verho – asiantuntijoidenkin on vaikeaa ottaa niistä selkoa

Tälle käy samallalailla kun kelalle, kaikki kusee ja me kärsitään. Miksi tätä ei voida jättää noin mitä se nyt on? ja pitää meidän köyhimmät tyytyväisinä,, palvelut eli tk<.t on lähellä meitä jotka sitä tarvimme useimmin,, siellä on tiedot ja tutut lääkärit.... yksi muutos voi olla paikallaan,, eli puhelimella ajan varaus lääkärille,, koska läheskään kaikilla ei ole nettiä, ja vanhoja sairaita ihmisiä istutetaan siellä tunti tolkulla.... ite kyllä valvon sen klo 24 ja varaan ajan seuraavalle päivälle,,, mutta se on tympiä istua siellä nuhaisten sun muiden ihmisten kanssa monta tuntia joilla ei ole nettiä,, sairastuu itekin...