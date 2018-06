Sote-valiokunta päätti kesän aikataulustaan - varmuutta ei saatu, lykkääntyykö uudistus, keskustan Kaikkonen ennakoi viivästymistä vuodella

Höpö ja höpö! Ihan realismiahan se on Sipilän toiminta, jos hommaa jauhetaan 10 vuotta ja nyt tulee yritysjohtaja, joka yrittää laittaa homman muutamassa vuodessa pakettiin. Jos se ei onnistu, mitä muuta voi tehdä kuin lähteä. On aivan "aikuisen normaalia" toimintaa, että ymmärtää itse lähteä, eikä jää erotettavaksi. Näinhän toimii yritysmaailma. Politiikassa on "virkoja", jotka kestävät liian kauan, kun pitäisi olla vaihtuvuutta paljon enemmän, että tehtäisiin päätöksiä ripeämmällä tahdilla, eikä junkaamalla. Politiikan tulisi olla tekoja, eikä tyhjän jauhamista, joka ei tuota minkäänlaisia tuloksia.