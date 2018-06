Sote-valiokunnan Alanko-Kahiluoto syyttää keskustaa poliittisesta painostuksesta

Tästäkin näkee, millainen ihminen meillä on päättämässä yhteististä asioita - hurjalta vaikuttaa tuo yksinvaltainen tapa toimia eikä oikein sovellu demokratiaan. Vaan emmehän me mikään demokratia enää olekaan. Enpä olisi tällaista uskonut näkeväni omana elinaikanani. Vaan ei se ihminen muuta - sama se on sata vuotta sitten tai nyt, jos mikään ei pane sille rajoja.