Sote-väittely tulisena eduskunnassa – Orpo: Nyt tämä sote-malli on hyvä, oppositio syyttää lehmänkaupoista

Maailmassa on puolensataa valtiota, jotka tarjoavat kansalaisilleen ilmaisen, verovaroista maksetun terveydenhuollon. Suomikin kuului ennen tähän ryhmään. Suomessa merkittävä väliinputoajaryhmä ovat ne ihmiset, joilla rahat eivät riitä nykyisiin maksuihin, mutta jotka eivät jostakin syystä ole oikeutettuja toimeentulotukeen. Itse olen työkyvytön, mutta silti käytettävissä olevaa rahaani on leikattu 30% kolmen viime vuoden aikana. Suurin leikkaus oli vammaisten kuntoutustuen poistaminen, mutta maksujen nostot ja vuosittainen verojen kiristys ovat myös vaikuttaneet. Mielestäni Oulun julkisia palveluja on tarkoituksellisesti ajettu alas, vähentämällä henkilökuntaa ja nostamalla maksuja, että on saatu tekosyy päästa hyötymään yksityisten firmojen osingoista.