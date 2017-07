Sote-uudistus voimaan vasta 2020 - koko paketille pitkä jatkoaika

Hallitus on tänään päättänyt ottaa sote-uudistuksen valmisteluun reilun jatkoajan.

Nyt tavoitteena on saada uudistus voimaan vuoden 2020 alusta eli vuoden alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Suomessa käydään siis eduskuntavaalit keväällä 2019 ja uusi hallitus ehtii aloittaa toimintansa ennen kuin sote-uudistus nykyisten suunnitelmien mukaan tulee voimaan.

Hallitus siirtää uudistusta, koska erityisesti valinnanvapauslaki on valmisteltava uudestaan. Perustuslakivaliokunta löysi niin paljon huomautettavaa hallituksen esityksestä. Valiokunnan mukaan maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on perustuslain vastaista. Valiokunnan lausunnon mukaan uudistuksen voimaantuloa on myös porrastettava, koska muuten sosiaali- ja terveyspalvelut voivat ajautua kriisiin.

Vielä viime viikolla hallituspuolueiden puheenjohtajat arvioivat, että alkuperäisestä aikataulusta pidetään kiinni ja sote-uudistus tulee voimaan 2019.

Myös maakuntavaalit siirtyvät. Ne pidetään lokakuussa 2018. Vaalit piti järjestää ensi tammikuussa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Maakuntauudistus tulee hallituksen suunnitelmien mukaan voimaan myös 2020 alusta.

Pääministeri pitää tiedotustilaisuuden keskiviikkona iltapäivällä.