Pienissä ja keskisuurissa lääkärikeskuksissa hallituksen sotelinjaukset on otettu hyvin vastaan, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Asko Koskinen.



Koskinen on tyytyväinen siihen, että hallitus on lähtenyt liikkeelle siitä, että valinnanvapauden piiriin kuuluvat vain perustason terveyspalvelut.



Jos valinnanvapaus olisi heti alkuun ollut laajempi, se olisi Koskisen mukaan keskittänyt alan markkinoita yhä enemmän suurille yksiköille.



– Nyt linjatulla palveluvalikoimalla pienten tuottajien toimintaedellytykset säilyvät, sillä palveluvalikoima ei ole liian laaja, Koskinen sanoo.



Koskinen uskoo, että uudessa mallissa lääkäritalot voivat tarjota perhelääkärityyppistä palvelua. Tällaista palvelua voivat antaa erityisesti kaupunkikohtaiset lääkärikeskukset, jotka toimivat vain tietyillä paikkakunnilla.



– Uskon, että tämä kannustaa perustamaan uusia, pieniä yrityksiä. Eli tämä linjaus tukee yrittäjyyttä, mutta potilaan vapaata valintaa ja parempaa hoitoon pääsyä.



Myös Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen on tyytyväinen hallituksen linjauksiin.



– Hallituksen linjaa on viety linjakkaasti eteenpäin, hän sanoo.



Närhisen mukaan seuraava askel on alkaa miettiä ja järjestellä terveyspalveluiden järjestämistä uuden tilanteen mukaan. Kun raha tulee valtion budjetista, se tuo mukanaan myös yhteiskunnallisen vastuun.



– Samalla kun yksityinen lääkärikeskus ilmoittautuu palveluiden tuottajaksi, hän sitoutuu poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tällaista vastuuta yksityisellä puolella ei aiemmin ole ollut.