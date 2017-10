Sote-sopan kiistakapula selitettynä: Mikä ihme on asiakasseteli, ja mitä sillä saa?

Asiakas maksaa vain asiakasmaksun maakunnalle. Maakunnan liikelaitos maksaa palvelusta asiakkaan valitsemalle yrittäjälle.

Mikä oikein on asiakasseteli, josta sote-uudistuksen valinnanvapauskeskustelussa on puhuttu?

Asiakasseteli ei nimestään huolimatta ole raha tai seteli, joka annetaan asiakkaalle käteen tai rahasumma, joka siirtyy hänen tililleen. Asiakasseteli on maakunnan sitoumus korvata asiakkaan hankkimat palvelut määriteltyyn rahasummaan saakka. Sille on siis määritelty enimmäiskustannus.

Asiakassetelin voi saada sen jälkeen, kun maakunnan liikelaitos on arvioinut ja todennut asiakkaan palvelutarpeen.

Esimerkiksi ikäihminen voi saada asiakassetelin kotipalvelujen hankkimiseen yksityiseltä tuottajalta. Kun ikäihmiselle on myönnetty asiakasseteli, hän voi valita, keneltä palvelun hankkii.

Kyseisen kotipalveluyrittäjän pitää olla kuitenkin maakunnan hyväksymä. Maakunnan pitää myös antaa asiakkaalle tietoa vaihtoehdoista eli palveluntuottajista, joista hän voi valita itselleen sopivan.

Maakunnan tulee säännöllisesti seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa alueellaan. Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.

Asiakasseteliä ei ole pakko ottaa

Asiakkaan tarvitsee maksaa vain maakunnalle asiakasmaksu, kun hänellä on sitoumus asiakasseteliin. Asiakasmaksu on asiakkaalle aina samasta palvelusta sama, valitsipa hän palvelun mistä vain. Maakunta maksaa palveluntuottajalle eli esimerkiksi ikäihmisen valitsemalle kotipalveluyrittäjälle. Ikäihminen ei itse maksa kotipalveluyrittäjälle mitään.

Kenenkään ei ole pakko ottaa asiakasseteliä, jos ei halua. Silloin maakunnan liikelaitoksen pitää toteuttaa asiakkaan tarvitsema palvelu muulla tavalla joko omana toimintana tai ostopalveluna.

Uutta asiakassetelissä verrattuna jo nykyisinkin käytössä oleviin palveluseteleihin on se, että maakunnan on pakko tarjota asiakasseteleitä valinnanvapauslaissa määritettävissä palveluissa. Nykyisin kunnat voivat halutessaan tarjota palveluseteleitä eli se on ollut kunnille vapaaehtoista.

Valinnanvapauslaissa määriteltyjä palveluita ovat esimerkiksi monet vanhusten ja vammaisten palvelut, kuntoutus ja tietyt kirurgiset toimenpiteet.

Lisäksi maakunta voi itse halutessaan päättää lisää palveluja, joissa se tarjoaa asiakasseteliä.

Käyttöön viimeistään 2020

Maakunnan on otettava asiakasseteli käyttöön viimeistään heinäkuussa 2020 samoissa palveluissa, joissa nyt käytetään palveluseteliä. Näitä palveluita voivat olla vaikka kotipalvelu, kotihoito tai asumispalvelut.

Tietyissä erikoissairaanhoidon palveluissa asiakassetelit otetaan käyttöön myöhemmin eli viimeistään tammikuussa 2022.

Näitä tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita voi olla vaikka kiireetön leikkaustoiminta, jota ei ole valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitetty tiettyyn yksikköön. Se voi tarkoittaa myös esimerkiksi psykoterapiakäyntejä.

Asiakassetelillä ei voi maksaa palveluita, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä.