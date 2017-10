Sote-siirto saa kiitosta alan yrityksiltä ja yrittäjiltä - parannettavaakin löytyy

- Mahtavaa, että sote-uudistus ja valinnanvapaus etenevät.

Näin uusinta sote-sopua kommentoi yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa edustavan Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Rajakangas pitää hyvänä myös sitä, että sote-keskus, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti pysyvät soten valinnanvapauden toteuttamisen keinoina.

Sote-keskuksiin on tarkoitus koota ihmisten tavallisimmin tarvitsemat palvelut. Keskukset voivat olla joko julkisia tai yksityisiä.

Asiakasseteli tarkoittaa, että setelin antaja sitoutuu korvaamaan palveluntuottajalle palvelun kuluja setelissä määriteltyyn euromäärään asti. Henkilökohtainen budjetti on puolestaan rahasumma, jonka puitteissa asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmassa määriteltyjä palveluja.

Sen sijaan maakunnalle nyt tulossa oleva mahdollisuus kieltäytyä asiakassetelien myöntämisestä kustannustehokkuuteen tai potilasturvallisuuteen vedoten ei kerää Rajakankaalta kiitosta.

Asia ei saa hänen mukaansa toimia keinona vesittää valinnanvapautta.

- Maakunnan on tunnettava oman tuotantonsa kustannukset, jotta se voi verrata niitä. Potilasturvallisuus on turvattava, ja sitä on valvottava valtakunnallisin kriteerein.

Maakunnan mahdollisuus kieltäytyä asiakassetelin myöntämisestä koskisi laissa listattujen ulkopuolisia palveluita.

Toinen arvostelun kohde on uudistuksen aikataulu ja se, mitä tapahtuu kansalaisille, jotka eivät tee aktiivista valintaa sote-keskuksesta.

- Hallituksen kaavailuissa he olisivat julkisten sote-keskusten asiakkaita, kunnes vasta vuonna 2023 heidät jaettaisiin yksityisten ja julkisten sote-keskusten asiakkaiksi. Kahden vuoden ajan julkinen siis saisi pitää korvaussumman kaikista ei-valinnan tehneistä, mutta yksityinen ei, Rajakangas kritisoi.

Hyvinvointialan liitossa on jäseniä on noin 1500 alan isoista yrityksistä pieniin toimijoihin. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

Suomen yrittäjien mielestä hallituksen sote-esitys on nyt oikealla pohjalla.

Jotta henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit toimivat käytännössä, palvelutuottajien hyväksymiskriteerit on yrittäjien mukaan pidettävä yksinkertaisina ja prosessi kevyenä.

- Näin taataan, että yrittäjävetoisia palveluita voidaan tuottaa lähipalveluina koko Suomessa, Suomen yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama toteaa järjestön tiedotteessa.

Lisäksi sote-keskusten palveluvalikoimasta on nyt tulossa aiempaa suppeampi. Se mahdollistaa sote-keskusten järjestäjien määrän kasvattamisen, kun pienemmätkin toimijat pääsevät markkinoille.

- Terve kilpailu ja aito valinnanvapaus toimialalla edellyttävät, että mukaan mahtuu muitakin kuin julkinen toimija ja suurimmat yhtiöt, ja että alalle on helppo tulla, Kallama arvioi.

Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on tärkeä ymmärtää, että uudistus ei tule kerralla valmiiksi vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä.

- Uudistus on valtava. Hallitus on oikealla tiellä. Ehdotus sisältää monia merkittäviä ja yrittäjyyttä vahvistavia askelia, hän sanoo.

Suomen yrittäjissä on jäsenenä yli 6 000 sote-alan pientä ja keskisuurta yritystä.