Sote-show kovenee – pelissä jo vuotoja ja viime hetken irtautumisia

Peli kovenee, kun kriittiset hetket alkavat olla lähellä. Perjantai-iltapäivällä oman osansa viime päivien sote-showhun toi kansanedustaja Susanna Koski (kok.), joka kertoi Ilkka ja Pohjalainen -lehdille äänestävänsä sote-esitystä vastaan ja kutistavansa siten entuudestaankin niukkaa enemmistöä.

Torstaina Ilta-Sanomille vuodettu sote-luonnos puolestaan ei ehkä sisällöllisesti ollut yllättävä, asiantuntijatkin ovat suositelleet valinnanvapauden myöhentämistä hallituksen esittämästä aikataulusta. Sisältöä enemmän kiinnostaa vuotajan motiivi, ja spekulaatiot alkoivat heti.

– Joku jolla on intressi joko pyrkiä jarruttamaan tämän asian käsittelyä, sekoittaa sitä tai pyrkiä kaatamaan koko sote-uudistus, arvioi esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kokoomukselle tuskin on mieluisaa, että valinnanvapaus päätyisi seuraavan hallituksen ja siellä mahdollisesti SDP:n rukattavaksi. Sen sijaan maakuntavaaleja voisi kokoomuksen puolesta hyvinkin siirtää. Tätä vastaan puolestaan on hangannut keskusta, jonka ministeritkin tosin nyt joutuvat myöntämään, että siirtää todennäköisesti täytyy.

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski aikoo äänestää hallituksen sote-esitystä vastaan. KUVA: Tomi Kosonen

Iltalehti kertoi torstaina, että kokoomus on kansanedustaja Ben Zyskowiczin johdolla ja ainakin SDP:n tuella aloittanut käsittelyn jarruttamisen perustuslakivaliokunnassa.

Perjantaina Zyskowicz kiisti väitteet ja kutsui niitä hölynpölyksi.

– Voi olla, että joillekin on tärkeämpää, että asiat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja maakuntavaalit pidettyä lokakuussa kuin se, että asioita käsitellään huolellisesti, Zyskowicz sanoi STT:lle.

Todennäköisesti hän viittasi keskustaan. Myös viime kesänä keskusta vastusti maakuntavaalien siirtoa sinnikkäästi, mutta lopulta ne siirrettiin tämän vuoden tammikuulta lokakuun lopulle.

Vaalien aikataulu on pitkälti kiinni siitäkin, miten isoja muutoksia perustuslakivaliokunta lakiesitykseen lopulta vaatii ja missä ja millä aikataululla vaaditut korjaukset kyetään tekemään.

Kynnystä salaiseksi ehkä madalletaan

Perustuslakivaliokunta on erilainen kuin muut valiokunnat, huomauttaa puhemies Paula Risikko. Jos siellä vaiheessa olevasta asiasta vuotaa tieto liian aikaisin julkisuuteen, se saattaa vaikuttaa yleiseen keskusteluun, kun nimenomaan perustuslakivaliokunnan pitäisi pystyä tekemään itsenäistä työtä.

– Pidän harmittavana ja vakavana sitä, että vuodetaan asiakirjoja, jonka pyrkimyksenä saattaa olla mahdollisesti vaikuttaa käsittelyn seuraavaan vaiheeseen, Risikko sanoi perjantaina.

Risikko on kutsunut puolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmyrit koolle tiistaina. Silloin on tarkoitus käsitellä muun muassa sitä, pitääkö eduskunnan työjärjestystä muuttaa niin, että kynnystä asiakirjan salaiseksi julistamisesta madallettaisiin.

Nykyisin asiakirjat ovat ei-julkisia niin kauan kuin asian käsittely valiokunnissa on kesken. Rikosoikeudellinen prosessi on mahdollista aloittaa vain silloin, kun kysymys on salassa pidettävästä asiakirjasta.

Poikkeuksellista valiokunnan historiassa

Perustuslakivaliokunta päätti vuodon takia muuttaa käytäntöjään toistaiseksi muun muassa niin, että valiokunnan asiakirjat jaetaan paperilla vain valiokunnan kokouksessa läsnä oleville kansanedustajille. Nykyisin käytössä olleesta sähköisestä työtilasta luovutaan toistaiseksi.

Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kuvaili vuotoa äärimmäisen vakavaksi.

– Varmasti ensimmäinen kerta perustuslakivaliokunnan 110-vuotisen historian aikana, jolloin näin laajasti on julkisuudessa ja myös asiattomissa käsissä valiokunnan ei-julkisia asiakirjoja, hän sanoi.