Sote-lykkäys on hallitukselle "jonkinasteinen arvovaltatappio — ei kohtalonkysymys"

Suomen hallitus joutuu lykkäämään sote- ja maakuntauudistukseen voimaantuloa vuodella eli alkuvuoteen 2020. Vielä viime viikkoina hallituksen riveissä toivottiin, että vanhasta aikataulusta olisi voitu pitää kiinni.

Turun yliopiston poliittisen historian professori ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen varajohtaja Vesa Vares pitää lykkäystä pienenä arvovaltatappiona hallitukselle.

- Jonkinasteisena tappiona kyllä. Onnistumista olisi kaivattu. Tätä on vaikea selittää voitoksi. Kohtalonkysymys tämä ei hallitukselle kuitenkaan ole. Tämä uudistus on ollut lähes ikuisuuskysymys ja siinä on jo ollut monta mutkaa. Uusi mutka ei varmaan yllätä ja järkytä ketään, Vares pohtii.

Vares ei usko, että lykkäyspäätös aiheuttaisi ainakaan lyhyellä aikavälillä suuria muutoksia Suomen politiikassa.

- Ei tässä mitään dramaattista tapahdu. Taas kerran otetaan aikalisä ja jatketaan joltakin uudelta pohjalta. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on vielä lähes kaksi vuotta. Seuraavaksi puolueet keskittyvät presidentinvaaleihin, hän toteaa.

Hallituksen lykkäyspäätös johtaa myös siihen, että maakuntavaalit siirtyvät ensi vuonna tammikuulta lokakuulle. Maakuntavaalit oli tarkoitus pitää presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa.

- Presidentinvaalin yhteyteen sijoittuminen olisi ollut omiaan nostamaan maakuntavaalien äänestysprosenttia. Miten aktiivisuuden nyt käy, kun kyseessä ovat kokonaan uudet vaalit. Äänestysaktiivisuudesta on joka suhteessa oltava huolissaan, Vares kertoo.