"Sote ja valinnnanvapaus eivät lykkäänny muutaman päivän viivästyksestä"

Risikko ja Saarikko rauhoittelivat ratkaisun siirtymisestä syntyneitä epäilyjä. Sote- ja perustuslakiasiantuntijat käyvät vielä linjaukset läpi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) rauhoittelivat sote-uudistuksen valinnanvapausratkaisun lykkääntymisestä syntyneitä epäilyjä.

Uudistus yritetään nyt saada eduskuntaryhmien käsittelyyn ensi viikon torstaina.

- Muutaman päivän lisäaika, jonka hallitus päätti ottaa, on itse asiassa jo sunnuntaina sovittu, Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Saarikon mukaan valinnanvapauslaki tarvitsee vielä sote- ja perustuslakiasiantuntijoiden arvion muutamasta kohdasta, jotta esitys saisi lausuntokierroksella mahdollisimman hyvän vastaanoton. Asiantuntijoiden määrää on laajennettu niin, että siinä on myös markkinoiden ja yksityisen sektorin edustus.

- On edelleen täysin tavoiteltavaa, että esitys valinnanvapaudesta lähtee lausunnolle marraskuussa. Päälinjoista ja valinnanvapauden työkaluista on hyvä poliittinen yksituumaisuus. Nyt on kysymys vain muutaman yksityiskohdan hiomisesta, Saarikko sanoi.

Risikko: Saimme lisäaikaa lukea perusteluja

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan asiassa ei ole dramatiikkaa.

- Lain perusteluista saatiin viimeinen versio myöhään eilen illalla, joten kukaan ei ollut ehtinyt sitä yön aikana lukea. Katsomme vain, että perustelut ovat samat, jotka on sovittu pykälissä.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokoomus ja keskusta olisivat olleet erimielisiä siitä, mitä erikoissairaanhoidon asiakasseteleistä viikonlopun neuvotteluissa sovittiin.

Risikko kiisti, että asiakassetelistä tai sen laajuudesta olisi erimielisyyttä.

Saarikko myönsi, että asiakasseteli on yksi asia, jota vielä hiotaan. Sitä voidaan hänen mukaan tarjota esimerkiksi asumispalveluihin, kuntoutuspalveluihin ja kotipalveluihin.

- Yksi osa valinnanvapautta on se, että sen pitää tulla voimaan hallitusti. Uudistuksen vaiheistus, asiakassetelin laajuus ja velvoittavuus ovat sellaisia asioista, joista haluan varmistua, että ne kestävät eduskunnassa edessä olevan tarkastelun.

Hallituksen reformiministerityöryhmän piti alun perin kokoontua torstaiaamuna kuittaamaan valinnanvapauslakiluonnoksen sisältö. Se piti esitellä hallituspuolueiden eduskuntaryhmille torstaina iltapäivällä, minkä jälkeen lakiluonnos piti julkistaa.

Nyt tämä lykkääntyy siis ainakin viikolla.

Ylen mukaan kiista koskee sitä, onko asiakasseteli subjektiivinen oikeus kuten sisäministeri Paula Risikko (kok.) on sanonut. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä sellaisesta ei olisi sovittu, vaan oikeus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen arvioon siitä, mitä palveluja asiakas tarvitsee.

Saarikon mukaan on tärkeätä, että julkisen talouden kestävyys ja valinnanvapauden toimivuus voidaan varmistaa ja että se on aidosti toimeenpantavissa 18 maakunnassa, jotka jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävät.