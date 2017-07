Sotaharjoitus ei ollut Suomessa erityisseurannassa – kiinalaisalukset saapuvat tiistaina Helsinkiin

Suomen merivoimat ja puolustusvoimat seurasivat Suomenlahtea normaaliin tapaan, kun Venäjä ja Kiina pitivät yhteisiä sotaharjoituksiaan Itämerellä tällä viikolla.

– Mitään erityisseurantaa ei sotaharjoituksen aikana ollut, yliluutnantti Tommi Kangasmaa pääesikunnan viestintäosastolta kertoo Lännen Medialle.

– Merivoimilla on ollut koko ajan hyvä tilannekuva Suomenlahdesta. Meillä on tutkat ja sensorit eli viestintäjärjestelmä aktiivisesti käytössä ja niihin turvaudutaan, jos tarve vaatii.

Kangasmaa huomauttaa, että Itämerellä sukellusveneetkin kulkivat selkeästi pinnalla, joten aluksia oli helppo seurata.

– Seuranta tällä viikolla oli siis aivan normaalia toimintaa, hän painottaa.

Sotaharjoitus oli Venäjän ja Kiinan ensimmäinen yhteinen harjoitus Itämerellä.



Pietarissa pidettiin sunnuntaina jokavuotinen suuri laivastoparaati.

Kyseessä oli paraati, johon presidentti Vladimir Putin kutsui suomalaisia lehdistötilaisuudessa torstaina Savonlinnassa.

Tommi Kangasmaa kertoo, että Venäjän ja Kiinan sotaharjoitus päättyi sunnuntaina paraatiin. Myöskään paraati ei ollut Suomessa erityisessä seurannassa.

Suomen puolustusvoimilla on suomalainen sotilasasiamies Moskovassa. Tommi Kangasmaan mukaan menettelytapana on, että sotilasasiamiehiä on tapana kutsua suurimpiin harjoituksiin ja paraateihin.

– Emme voi kertoa sotilasasiamiehen liikkeistä, että onko hän osallistunut paraatiin vai ei.



Joka tapauksessa Itämerellä harjoitelleet kiinalaisalukset ovat nyt tulevana tiistaina Suomessa.

Merivoimat tiedottaa, että Kiinan laivasto-osasto tulee laivastovierailulle Helsinkiin 1.-4. elokuuta. Vierailu on tavanomainen kohteliaisuuskäynti.

Helsinkiin saapuvat hävittäjä Hefei, fregatti Yunchen ja huoltoalus Luomahu.

Alukset ovat avoinna yleisölle keskiviikkona 2. päivä elokuuta kello 10-16 Katajanokan Risteilyalusten laiturissa osoitteessa Mastokatu 1.

Aluksiin tutustuvaa yleisöä pyydetään huomioimaan, ettei alusten sisälle saa viedä laukkuja.

Helsingistä alukset jatkavat Riikaan. Vierailun isäntänä toimii Merisotakoulu.