Jos nykyjärjestelmä olisi joustavampi niin suuria muutoksia ei tarvis. Nykyisin pitkäaikais työttömän ei kannata ottaa päivän tai muutaman päivän työkeikkoja vastaan kun päivärahan maksatus viivästyy. Vuokraisäntä ynm. saamamiehet ei kovin paljon yli eräpäivän odottele saamisia, ei myös kunnatkaan. Oulukin laittaa muistutuksen tk maksusta perintätoimiston kautta. Suomessa on liian paljon tarpeetonta pyrokratiaa. Järjestelmän pitäisi olla kansalaista varten, mutta nyt kansalainen on järjestelmää varten. Ay-liike on yksi monien rinnalla, joka pitää tätä järjestelmää yllä. Tällä tavalla pyrokraateilla tulee työt säilymään.