Sosiaali- ja terveystietoja voidaan jatkossa hyödyntää helpommin tutkimuksissa

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö on muuttumassa. Hallitus esittää uutta lakia, joka mahdollistaisi sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettujen asiakastietojen joustavamman käytön erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan muita käyttötarkoituksia kuin sitä, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu esimerkiksi potilaan hoidossa sosiaalihuollon asiakkaan palveluissa. Jatkossa tietoja voitaisiin käyttää helpommin muun muassa tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, opetuksessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Uuden lain tarkoituksena on saada Suomen poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot tehokkaammin esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Nyt tiedot ovat monissa eri tietojärjestelmissä ja eri viranomaisten hallussa, jolloin käyttöluvan saaminen on ollut pitkä ja mutkikas prosessi. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Pia-Liisa Heiliön mukaan hakuprosessiin on saattanut kulua ääritilanteessa jopa neljä vuotta ja päätös on silti saattanut olla kielteinen.

Lupamenettelyä varten perustettaisiin uusi Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen, joka myöntäisi luvat keskitetysti. Uusi viranomainen toimisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä.

Lisää tutkimusta

Tutkijat ja muutkin tietoa tarvitsevat saisivat anonyymit tiedot käyttöönsä ilman käyttölupia. Sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien käyttöluvasta taas päättäisi vain yksi viranomainen, jolloin hallinnollisia vaiheita olisi vähemmän.

Heiliö arvioi uudistuksen lisäävän esimerkiksi lääkealan tutkimusta Suomessa.

- Voidaan hyödyntää terveystietoja esimerkiksi, kun tutkitaan lääkkeiden vaikuttavutta. Sitä on nyt aika työlästä seurata tutkimuksilla. Anonyymein tiedoin voidaan myös arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen toimivuutta ja esimerkiksi nähdään että palvelut tökkäävät aina samaan kohtaan.

Heiliön mukaan uudistusta on tehty yksilön tietosuoja edellä. Tutkimuksia varten annettuja tietoja käsiteltäisiin aina tietoturvallisessa ympäristössä, jolloin ne eivät joudu vääriin käsiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta. Osaa säännöksistä sovellettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen.