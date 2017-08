Sorsastuskausi alkaa sunnuntaina puoliltapäivin. Sorsametsälle lähtee syksyn mittaan hieman alle satatuhatta metsästäjää, arvioidaan Suomen riistakeskuksessa.

Riistakeskus kehottaa metsästäjiä keskittymään sinisorsan, tavin ja telkän pyyntiin. Näiden lajien kannat ovat Suomessa vakaita, jopa runsastuneita. Useiden muiden vesilintujen kannat ovat käyneet vähiin.

– Taantumaa on nähty näiden lajien kohdalla ainakin 20 vuotta, arvioi riistasuunnittelija Antti Piironen Suomen riistakeskuksesta.

Taustalla on lähinnä se, että elinympäristöt ovat muuttuneet monien lajien kannalta huonommiksi. Vedet ovat rehevöityneet, lintukosteikkoja on kasvanut umpeen ja järvikortteen määrä on vähentynyt.

Osa vesilinnuista on uhanalaisia

Perinteisistä riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Metsähanhi, haapana, isokoskelo sekä haahka ovat vaarantuneita. Alli on silmälläpidettävä laji.

– Metsästyksen rooli näiden lajien taantumisessa on hyvin pieni. Metsästyksen välttämistä tärkeämpää on lintujärvien kunnostus, sanoo Piironen.

Uhanalaisluokitus päivitettiin Suomessa viimeksi vuonna 2015.

Tunnista ensin, ammu vasta sitten

Metsästäjien Keskusliitto ja luonnonsuojelujärjestö BirdLife Suomi julkistivat tänään yhteisen tiedotteen, jossa metsästäjiä kehotetaan välttämään uhanalaisten lintujen ampumista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta, tiedotteessa painotetaan.

– Metsästäjä aina pystyy vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun hän on koukistamassa sormea, sanoo vesilintuasiantuntija Jaska Salonen Metsästäjien Keskusliitosta.

Salonen arvioi, että vesilintujen metsästys on parinkymmenen vuoden aikana vähentynyt. Ukkoutumisesta ei hänen mukaansa ole kyse, mutta muut syyt vaikuttavat.

– Sorsanmetsästys on fyysisyytensä ja haasteellisuutensa vuoksi ollut nuoremman väen harrastusta. Mutta jos muutetaan Etelä-Suomeen ja kasvukeskuksiin, ei enää ole niin helppoa lähteä metsälle, Salonen toteaa.