– Niin söpö!!!!! Tykkäsin videosta jo ennen kuin edes katsoin sitä, sillä tiesin, että se on hyvä!

– Voi että kun Topi on ihana, rakastan tätä kanavaa!

Näin kommentoidaan Topi the Corgin uusinta videota, jossa sinihattuinen Topi istuttaa multaan suuren, punaisen begonian ja hoitaa sen jälkeen kastelutyöt huolella.

Topi the Corgi on paitsi pieni älykäs koira, myös suuri suomalainen somejulkkis, jonka videoita katsotaan ja kommentoidaan ympäri maailmaa. Pelkästään Topin Facebook-tilillä on 592 000 seuraajaa.

– Uskomaton fiilis! On yhä vaikea uskoa, kuinka laajalti videot ovat levinneet, Topin omistajat ja videoiden tekijät Riikka Mielonen ja Esko Pekkanen hämmästelevät.

Topilla on uskollisia faneja muun muassa Yhdysvalloissa, Intiassa ja Saksassa.

– Kehut ja myönteinen palaute lisäävät innostusta jatkaa videoiden tekemistä, josta nautimme muutenkin, Mielonen sanoo.

Topi on videokuningas, mutta sillä on myös omat kotisivut ja fanituotekauppa. Kauppa käy niin hyvin, että esimerkiksi tämän vuoden Topi-kalentereita Mielonen ja Pekkanen joutuivat tilaamaan lisää kolmeen otteeseen.

Minipossu Esteri rakastaa isäntäänsä

Esteri-minipossu esiintyy somessa myönteisenä ja pohdiskelevana sikana.

Toisenlainen some-julkkis on minipossu nimeltään Esteri. Vaikka Esteri viihtyy hyvin talon kolmen koiran seurassa, sen suuri rakkaus on talon isäntä, jota vastaan sika kiiruhtaa portille innoissaan tämän palatessa töistään.

Olimme isännän kanssa laiturilla. Katselimme järveä, jonka pinta kimalteli sangen kauniisti auringon paisteessa. En kysynyt mitään, mutta isäntä aavisti mitä aprikoin ja sanoi minulle: "Älä huoli, Esteri. Lämmitetään sauna ja tehdään saunavastat. Saunan jälkeen kaikki on jo paremmin."

Esterin Facebook-seuraajien määrä on Topia huomattavasti vähäisempi, 8 500. Videoiden kansainvälisen kuvakielen sijaan Esteri ihastuttaa seuraajiaan omistajansa Aulikki Arkon tulkitsemilla pohdinnoillaan.

– Esterin kautta pystyy huumorin avulla nauramaan myös omille puutteilleen, Arkko hymähtää.

Oululainen Sämpy on myös kalenterien konkari

Sämpy on kissa, josta sattuma teki some-julkkiksen.

Kaikki alkoi vuonna 2015, kun kissan omistaja, oululainen Riikka Hedman voitti Kamera-lehden kilpailusta niin hyvän kameran, että sillä pystyi kuvaamaan liikettä.



Hedman keksi kuvata ulkona esteitä hyppiviä kissojaan, joista Sämpy hyppäsi parhaiten.

Yhden otoksen hän lähetti Kalevan lukijakuviin, ja loppu onkin historiaa. Kuva esteitä hyppäävästä Sämpystä saavutti niin huiman suosion, että lopulta se sai omat nettisivut ja some-tilit, yleisön pyynnöstä tietenkin.

Sämpyn ilme näyttää usein happamalta, vaikka maaseudun rauhassa elelevän kissan mielipuuhaa on ulkoilla mielensä mukaan. KUVA: Jukka Leinonen

Tällä hetkellä kissalla on Facebookissa ja Instagramissa yhteensä 80 000 seuraajaa.

Somen lisäksi Sämpystä on myös julkaistu kuvakirja ja jo useita seinäkalentereita. Aloite niiden tekoon tuli kustantajalta.



Some-julkisuus ja tykkäysmäärät ovat saaneet myös mainostajat kiinnostumaan yhteistyöstä. Hedman sanoo kuitenkin olevansa tarkka siitä, millaisten tahojen kanssa hän haluaa yhteistyötä tehdä.



– Haluan pitää Sämpyn sivut hyvän mielen sivuina. En halua lähteä ajamaan Sämpyn kautta mitään asioita tai ottamaan kärkkäästi kantaa mielipiteitä jakaviin kysymyksiin.

Somessa jaetut kuvat ja tarinat Sämpyn edesottamuksista ovat Hedmanin käsialaa. Hän nauttii etenkin kissojen keskinäisten tilanteiden kuvaamisesta.



Hedmanilla on Sämpyn lisäksi myös kolme muuta kissaa, joista some-julkisuuteen on nousemassa etenkin nuorin tulokas, vuosi sitten taloon tullut Hiski.

Some toimii identiteettien rakentajana

Sosiaalisen median tutkija Suvi Uski ja filosofi Elisa Aaltola eivät hämmästele hetkeäkään lemmikkieläintilien suurta suosiota.

Tilien ylläpitäjät eli eläinten omistajat kertovat motivaatiokseen hyvän mielen tuottamisen eläinten seuraajille.

– Uskon, että ihmiset yksinkertaisesti kaipaavat viattomien otusten tuomaa hyvää fiilistä ympäristöstä tulevan jatkuvan paineen sijaan, Elli ja Manu -kaneistaan kuvia postaava Sini Taskinen arvioi.

Kääpiöluppakorvakanit Elli ja Manu viehättävät söpöydellään.

Ilmiötä selittävät myös laajemmat tekijät. Ensinnäkin Instagramin käyttö on Suvi Uskin mukaan yleistynyt selvästi parin viime vuoden aikana.

Elisa Aaltola puolestaan huomauttaa, että sosiaalinen media on tärkeä identiteetin rakennusväline.

– Kun samaan aikaan puhe eläinten kognitiivisista taidoista ja mielen kyvyistä on yleistynyt, ei ole ihme, että myös lemmikkejä kuvataan yksilöinä sosiaalisessa mediassa, hän toteaa.