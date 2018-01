Sopimuspalokunnissa huolta aktiivimallista, työttömiä on jäänyt jo pois toiminnasta

Ja onko niitä nyt jäänyt pois 1, 2 vai peräti 3 henkilöä koko maassa?

Koittakaa nyt edes keksiä parempia syitä mollataksenne erittäi hyvää ja todella tarpeellista aktiivimallia.

Aktiivimalli on kirjattu lakiin, se on presidentin hyväksymä ja näin ollen voimassa ja that´s it.

Työttömien tulee nyt vaan olla aktiivisia ja yrittää jaksaa vaikka edes sen vaativat 1½ h viikossa tehdä jotain.